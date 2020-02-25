Превентивні заходи для недопущення коронавіруса в Україні аналогічні тим, що застосовують при грипі. Зараз діє тільки одна з них - деякі навчальні заклади закрили на карантин.

У коментарі OBOZREVATEL глава Госпродпотребслужби Олег Рубан розповів, що в кожному регіоні передбачено три сценарії дій - для нормальної ситуації, для епідемії і для пандемії. Зараз спостерігається хвиля захворюваності на грип та ГРВІ, через що в регіонах можуть закривати школи, ліцеї, ВНЗ на карантин. У Києві саме таку міру і застосували - 5 лютого було закрито близько 200 шкіл.

"Зараз ми знаходимося на хвилі захворюваності на грип та ГРВІ. Коронавірус теж відноситься до цих інфекцій. При відсутності відвідуваності шкіл, ліцеїв, вищих навчальних закладів, було прийнято рішення в Києві припиняти навчання і переходити на дистанційне навчання. Кожен регіон приймає свої рішення", - розповів Рубан.

Олег Рубан

У разі, якщо буде загроза епідемії (як по грипу, так і по коронавірусу), то будуть скасовуватися і масові заходи.

"Це тільки коли буде загроза епідемії на грип, то дійсно, вводяться обмеження по заходам в громадських місцях. По коронавірусу точно такі ж заходи. Зараз ситуація стабільна і все контролюється", - заявив Рубан.

Ще одним способом уникнути зараження могло б бути інформування населення про небезпеки та поради з поведінки. У цьому ключі Рубан порадив одне - поменше контактувати з потенційно зараженими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що новий коронавірус COVID-2019, спалах якого сталася в Китаї, має потенціал пандемії, однак на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал