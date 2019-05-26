Кальяни, вейпи і сигарети: названа реальна небезпека для здоров'я

Альтернативні способи куріння (вейпи, кальяни та ін.) шкідливі для легенів. Їхня уявна "безпека" – просто маркетинговий хід.

Про це в ефірі ObozTV розповіла лікар-пульмонолог вищої категорії Вікторія Ялтонська. Вона зазначила, що достатньої кількості досліджень з цієї теми поки не зібрано, проте в лікарській практиці проблеми фіксуються все частіше.

За словами Ялтонської, якщо у випадку традиційного паління одним з факторів ризику було хронічне обструктивне захворювання легень, то тепер "портрет курця" змінився.

"Зараз це бронхіоліти з кровохарканням, надсадним сухим кашлем", – уточнила медик.

"Як пульмонолог, я останні 2-3 роки консультую молодих пацієнтів, які перейшли на альтернативні способи паління. І досить часто, особливо після куріння кальяну напередодні ввечері, вони приходять з дуже специфічними скаргами", – поділилася вона.

Ялтонська констатувала, що "проблема є, і вона немаленька". "Незважаючи на те, що кажуть виробники. Краще від цього відмовитися", – порадила лікар.

Одна цигарка паралізує очищення легенів на 8 годин

Також Ялтонська пояснила небезпеку "традиційного" паління.

"Образно: одна спалена цигарка паралізує очищення легенів на 8 годин. Тобто три спалених цигарки протягом доби – і день-у-день легені не очищаються", – наголосила вона.

Пульмонолог описала механізм, який допомагає організму очищатися і пояснила, чому не у всіх людей він працює:

"Легені, бронхи і верхні дихальні шляхи вистелені слизовими оболонками. Навіщо потрібен слиз? Це своєрідний бар'єр між нашим внутрішнім і зовнішнім середовищем. Основна функція слизу – щоб туди прилипало то, що ми вдихаємо (віруси, бактерії, пил тощо)".

"В подальшому це має якимось чином очищатися. Існує природний механізм – мукоциліарний кліренс. На слизових оболонках є вії, які цю слиз як ескалатор в одному напрямку піднімають. Якщо людина живе в хороших екологічних умовах, не палить, у неї це відбувається спонтанно. Коли порушуються ці процеси – за рахунок захворювань, екології, куріння, прийому препаратів – людина починає відхаркувати. Якщо вже і цей механізм не спрацьовує, то виникає кашель", – розповіла Ялтонська.

MedicalNewsToday

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