В Ізраїлі пройдуть клінічні випробування японського препарату "Авіган" для лікування коронавірусу COVID-19.

Як передає newsru.co.il, Гельсінкська комісія під керівництвом доктора Аві Она вже видала відповідний дозвіл.

Після схвалення місцевими комісіями і Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, клінічні випробування будуть проводитися в лікарнях "Адаса", "Іхілов", "Сорока", "Порія". У них візьмуть участь 80 пацієнтів.

Ізраїль розпочинає випробування ліків від коронавірусу ілюстрація

Раніше медичні експерти в Китаї заявили, що ліки "Авіган", призначені для лікування грипу, також є ефективним при лікуванні COVID-19.

Активним компонентом препарату є фавіпіравір, який, як стверджувалося, блокує розмноження вірусу в організмі.

Після випробувань пацієнти, які його приймали, видужували швидше і стан їхніх легень був значно кращим порівняно з пацієнтами, яким не давали цей препарат.

Ізраїль розпочинає випробування ліків від коронавірусу ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцилізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.

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