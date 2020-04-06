В Ізраїлі пройдуть клінічні випробування японського препарату "Авіган" для лікування коронавірусу COVID-19.
Як передає newsru.co.il, Гельсінкська комісія під керівництвом доктора Аві Она вже видала відповідний дозвіл.
Після схвалення місцевими комісіями і Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю, клінічні випробування будуть проводитися в лікарнях "Адаса", "Іхілов", "Сорока", "Порія". У них візьмуть участь 80 пацієнтів.
Ізраїль розпочинає випробування ліків від коронавірусу
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Раніше медичні експерти в Китаї заявили, що ліки "Авіган", призначені для лікування грипу, також є ефективним при лікуванні COVID-19.
Активним компонентом препарату є фавіпіравір, який, як стверджувалося, блокує розмноження вірусу в організмі.
Після випробувань пацієнти, які його приймали, видужували швидше і стан їхніх легень був значно кращим порівняно з пацієнтами, яким не давали цей препарат.
Ізраїль розпочинає випробування ліків від коронавірусу
ілюстрація
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцилізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.
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