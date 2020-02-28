Ізраїль і США створили вакцину від коронавірусу: чи врятує вона від смертельної хвороби

Відразу кілька великих дослідницьких центрів заявили про створення та випробування вакцин проти коронавірусу COVID-19. Зокрема, перспективні анонси зробили співробітники Американської біотехнологічної компанії Moderna, а услід за ними – дослідники ізраїльського Науково-дослідного інституту Migal.

MedOboz з'ясував, на якому етапі перебувають розробки вакцин, як їх випробовують і наскільки швидко вони з'являться в широкому доступі.

Вакцина від коронавірусу OBOZREVATEL

Чому такий ажіотаж?

Спалах нового виду коронавірусу COVID-19 продовжує поширюватися по всій земній кулі. Сьогодні зареєстровано понад 80 тисяч випадків зараження і майже 3 тисячі смертей серед інфікованих.

Експерти вважають, що коли йдеться про ймовірність епідемії, то більш раціонально запитувати не "якщо" вона трапиться, а "коли". Так, гарвардський епідеміолог Марк Ліпсіч впевнений, що в усьому світі цим вірусом будуть заражені 40-70% людей, повідомляє From The Grapevine.

Коронавірус стрімко поширюється по планеті. Завдання вчених – знайти ліки та створити ефективну вакцину

Всі подібні гіпотези та припущення зумовлюють загальну паніку й дають зрозуміти, що якщо вчені не поквапляться та не розроблять ліки й вакцину, то світ опиниться в небезпеці. Саме тому недавні повідомлення ізраїльських і американських вчених про створення вакцин звучать особливо підбадьорливо.

Коронавірус стрімко поширюється по планеті. Завдання вчених – знайти ліки та створити ефективну вакцину

Дослідження в Ізраїлі – справа чотирьох років

Напередодні науково-дослідний інститут Migal (займається дослідженнями в галузі сільського господарства й тваринництва) заявив про винахід вакцини проти небезпечного вірусу.

За словами генерального директора Migal Девіда Зігдона, протягом останніх чотирьох років вчені інституту розроблювали вакцину проти коронавірусу в курчат. А коли спалах захворювання виник і почав стрімко поширюватися серед населення, експерти вирішили внести в препарат деякі зміни, щоб він був ефективним і для людського організму.

"Це було питання часу, ми працювали над цим проєктом і потрапили в потрібний час", – сказав Зігдон, додавши, що тепер мають відбутися відповідні доклінічні випробування.

Коронавірус стрімко поширюється по планеті. Завдання вчених – знайти ліки та створити ефективну вакцину

"Сподіваюся, за кілька місяців у нас буде остаточна версія, яку ми можемо застосовувати на людях", – підкреслив гендиректор Migal. За його словами, після цього вакцина повинна отримати кілька дозволів регулювальних органів.

Водночас наголошується, що сам інститут-розробник не буде самостійно випускати препарат. Наразі тривають переговори з фармацевтичними компаніями та іншими організаціями охорони здоров'я щодо подальшої співпраці в питаннях масового виробництва засобу.

Коронавірус

Американці працюють над вакциною та ліками

Migal не єдиний, хто працює над "зброєю" проти коронавірусу. Так, американська біотехнологічна компанія Moderna раніше заявляла про створення вакцини mRNA-1273 від смертельного COVID-19. Згідно з повідомленням розробників, для випробування препарату на людях першу партію ампул вже направили до Національного інституту вивчення алергічних та інфекційних захворювань.

Крім того, американська компанія Gilead Sciences оголосила, що запускає два клінічні експерименти III фази щодо ліків від COVID-19.

Йдеться про противірусний препарат Remdesivir. Згідно з повідомленнями Національного інституту здоров'я США, вперше його перевірять на американцеві, якого евакуювали після карантину на лайнері Diamond Princess. Відомо, що чоловік сам зголосився бути добровольцем у випробуванні нового засобу.

Коронавірус стрімко поширюється по планеті. Завдання вчених – знайти ліки і створити ефективну вакцину

Експерти налаштовані скептично

Незважаючи на всі гучні заяви дослідницьких центрів, багато експертів вважають, що ми все ще далекі від того, щоб отримати вакцину проти коронавірусу, яка буде так само широкодоступною, як і вакцина проти грипу.

Так, доктор Ран Нір-Пас, фахівець з інфекційних захворювань з лікарні Хадасса в Єрусалимі, який недавно повернувся з Японії, де спостерігав за пацієнтами-громадянами Ізраїлю, зараженими коронавірусом, і зараз сам перебуває на карантині, говорить про невисоку ймовірність того, що необхідні препарати будуть готові до застосування в разі ймовірного пандемічному спалаху.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про американську вакцину від коронавірусу та коли можна чекати результатів випробування препарату.

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