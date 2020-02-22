Інкубаційний період не 14 днів: спливла моторошна правда про коронавірус

Інкубаційний період смертельного коронавіруса COVID-19 може тривати більше трьох тижнів, а не як заявляли раніше – до 14 днів.

Це стало відомо, коли у 70-річного чоловіка в Китаї виявилися сипмтоми коронавіруса через 27 днів після контакту із зараженою жінкою, пише The New York Times.

Коронавірус pravda.com.ua

"Чоловік, з прізвищем Цзян 24 січня відвіз свій автомобіль в місто Шеньнунцзя на північному заході провінції Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він був у тісному контакті зі своєю зараженої сестрою. А лише 20 лютого у нього піднялася температура, і через день тест на коронавірус показав позитивний результат", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії, яка забрала життя понад 2000 осіб і поширилася за межі Китаю.

Як писав OBOZREVATEL раніше, новий коронавірус з Китаю надає загрозу зараження і під час інкубаційного періоду в його носії.

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