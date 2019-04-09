Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Пульмонологія

Інгалятори від астми виявилися небезпечними

521Читати матеріал російською

Багато хворих на астму в даний час використовують дозовані інгалятори, що містять речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Їх використовують, щоб допомогти проштовхнути дозу ліків по дихальних шляхах.

Національний інститут охорони здоров'я та удосконалення ( NICE ) Великобританії опублікував інформацію про шкоду інгаляторів, якими користуються астматики. Так, 5 доз з інгалятора рівні 14 км їзди на автомобілі по викиду вуглецю.

Дозовані інгалятори розраховані приблизно на 100 доз, тобто до того часу, коли вони порожні, вони випускають таку ж кількість вуглецю, як і поїздка на автомобілі довжиною 290 км.

Інгалятори від астми виявилися небезпечними

Заступник генерального директора компанії NICE Джилліан Ленг закликала пацієнтів, які страждають на астму, вибирати більш екологічні варіанти інгаляторів, виходячи із своїх можливостей. Крім того, використані інгалятори можна буде здавати в аптеки для їх утилізації.

Слід сподіватися, що нове рішення NICE допоможе тисячам пацієнтів вибрати інгалятор, який чинить менший вплив на навколишнє середовище.

Астма – хронічне захворювання дихальних шляхів, яке вражає бронхи легень. Це може привести до запалення або набрякання, що обмежує дихальні шляхи і ускладнює дихання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини