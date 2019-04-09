Інгалятори від астми виявилися небезпечними

Багато хворих на астму в даний час використовують дозовані інгалятори, що містять речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Їх використовують, щоб допомогти проштовхнути дозу ліків по дихальних шляхах.

Національний інститут охорони здоров'я та удосконалення ( NICE ) Великобританії опублікував інформацію про шкоду інгаляторів, якими користуються астматики. Так, 5 доз з інгалятора рівні 14 км їзди на автомобілі по викиду вуглецю.

Дозовані інгалятори розраховані приблизно на 100 доз, тобто до того часу, коли вони порожні, вони випускають таку ж кількість вуглецю, як і поїздка на автомобілі довжиною 290 км.

Заступник генерального директора компанії NICE Джилліан Ленг закликала пацієнтів, які страждають на астму, вибирати більш екологічні варіанти інгаляторів, виходячи із своїх можливостей. Крім того, використані інгалятори можна буде здавати в аптеки для їх утилізації.

Слід сподіватися, що нове рішення NICE допоможе тисячам пацієнтів вибрати інгалятор, який чинить менший вплив на навколишнє середовище.

Астма – хронічне захворювання дихальних шляхів, яке вражає бронхи легень. Це може привести до запалення або набрякання, що обмежує дихальні шляхи і ускладнює дихання.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!