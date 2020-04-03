У Росії заявили, що основною метою коронавірусу є його подальша репродукція.

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Своїми висновками поділився головний інфекціоніст Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Росії Володимир Никифоров, пише "Лента.ру".

"Вірус, якби він був таким злом і захотів нас вбити, то Земля давно була б абсолютно порожньою і не було б на ній нічого живого", – сказав він.

Інфекціоніст визначив головну мету коронавірусу Народна правда

Фахівець пояснив, що вірус може існувати "у хворому, але живому організмі". Він додав, що знищивши людство, вірус вб'є і себе.

"У всього живого є мета – продовжити самого себе", – резюмував Никифоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в організмі людини знайшли ще два вогнища розмноження коронавірусу COVID-19, крім легень – верхні дихальні шляхи і кишечник.

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