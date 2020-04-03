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/ Пульмонологія

Інфекціоніст визначив головну мету коронавірусу

3.6т
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У Росії заявили, що основною метою коронавірусу є його подальша репродукція.

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Своїми висновками поділився головний інфекціоніст Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Росії Володимир Никифоров, пише "Лента.ру".

"Вірус, якби він був таким злом і захотів нас вбити, то Земля давно була б абсолютно порожньою і не було б на ній нічого живого", – сказав він.

Інфекціоніст визначив головну мету коронавірусу

Інфекціоніст визначив головну мету коронавірусу

Народна правда

Фахівець пояснив, що вірус може існувати "у хворому, але живому організмі". Він додав, що знищивши людство, вірус вб'є і себе.

"У всього живого є мета – продовжити самого себе", – резюмував Никифоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в організмі людини знайшли ще два вогнища розмноження коронавірусу COVID-19, крім легень – верхні дихальні шляхи і кишечник.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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