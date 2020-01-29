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/ Пульмонологія

Інфекціоністка розкрила правду про коронавіруси в Україні

1.8т
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Якщо на територію України потрапить людина, заражена коронавірусом 2019-nCoV, на жодному з рівнів немає розуміння, як діяти далі.

Про це заявила провідна лікарка-інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK. За її словами, термометрія, яку організували в "Борисполі", не дає точного висновку, чи інфікована людина (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

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"У нас абсолютно немає розуміння на жодному рівні, як діяти, якщо справді завезуть пацієнта. Якщо це таки трапиться, що робити – не знає ніхто: ні сімейний лікар, не знають ті клініки, які ми вже на пам'ять повинні знати в кожному регіоні, – обрану клініку. Ми повинні усвідомлювати, що там є, а чого немає", – повідомила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 29 січня число заражених коронавірусом різко зросла до 6131, загинули вже 132 людини.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Особа
Ольга Голубовська
Місце
Україна
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