Інфекціоністка розкрила правду про коронавіруси в Україні

Якщо на територію України потрапить людина, заражена коронавірусом 2019-nCoV, на жодному з рівнів немає розуміння, як діяти далі.

Про це заявила провідна лікарка-інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK. За її словами, термометрія, яку організували в "Борисполі", не дає точного висновку, чи інфікована людина (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

Новини Коронавірус дістався до популярного серед українців курорту

"У нас абсолютно немає розуміння на жодному рівні, як діяти, якщо справді завезуть пацієнта. Якщо це таки трапиться, що робити – не знає ніхто: ні сімейний лікар, не знають ті клініки, які ми вже на пам'ять повинні знати в кожному регіоні, – обрану клініку. Ми повинні усвідомлювати, що там є, а чого немає", – повідомила Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 29 січня число заражених коронавірусом різко зросла до 6131, загинули вже 132 людини.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!