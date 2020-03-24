Після зараження коронавірусом у людини може виробитися імунітет протягом 6-12 місяців, проте наукового підтвердження цього поки немає.

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Деталі про хворобу розповів італійський вчений Гвідо Сільвестрі, який працює в одному з госпіталів, на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що на даний момент немає підтверджених даних про імунітет. Однак показовим є той факт, що в Китаї було заражено 2145 дітей, але у 90% симптомів не було взагалі або вони були легкими. Смерть від коронавірусу була зафіксована лише в однієї людини, яка не досягла 18 років.

Імунітет від коронавірусу: вчений з Італії розкрив правду

"Дані про імунітет SARS-CoV-2, якого набувають інфіковані люди, яким вдалося перемогти хворобу, зараз не є настільки точними (стійкими), щоб остаточно підтвердити це. Однак, виходячи з усього, що ми знаємо про коронавірус, принаймні, тимчасовий природний імунітет повинен виникнути протягом як мінімум 6-12 місяців", – поділився він.

"У той час, коли смертність драматично зростає, як і в Італії, так і в інших країнах, важливо пам'ятати, що на основі загальних наявних даних, летальність цього вірусу оцінюється на рівні 2%, а це значить, що 98% інфікованих людей одужують", – додав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі розповіли, як підвищити імунітет.

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