Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Імунітет від коронавірусу: вчений з Італії розкрив правду

3.3т
Читати матеріал російською

Після зараження коронавірусом у людини може виробитися імунітет протягом 6-12 місяців, проте наукового підтвердження цього поки немає.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Деталі про хворобу розповів італійський вчений Гвідо Сільвестрі, який працює в одному з госпіталів, на своїй сторінці в Facebook.

Він підкреслив, що на даний момент немає підтверджених даних про імунітет. Однак показовим є той факт, що в Китаї було заражено 2145 дітей, але у 90% симптомів не було взагалі або вони були легкими. Смерть від коронавірусу була зафіксована лише в однієї людини, яка не досягла 18 років.

Імунітет від коронавірусу: вчений з Італії розкрив правду

Імунітет від коронавірусу: вчений з Італії розкрив правду

"Дані про імунітет SARS-CoV-2, якого набувають інфіковані люди, яким вдалося перемогти хворобу, зараз не є настільки точними (стійкими), щоб остаточно підтвердити це. Однак, виходячи з усього, що ми знаємо про коронавірус, принаймні, тимчасовий природний імунітет повинен виникнути протягом як мінімум 6-12 місяців", – поділився він.

"У той час, коли смертність драматично зростає, як і в Італії, так і в інших країнах, важливо пам'ятати, що на основі загальних наявних даних, летальність цього вірусу оцінюється на рівні 2%, а це значить, що 98% інфікованих людей одужують", – додав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі розповіли, як підвищити імунітет.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини