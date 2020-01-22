"Імовірність є!" В Італії забили на сполох через смертельний коронавірус з Китаю

Влада Італії почала в аеропортах Рима додаткові перевірки на предмет можливих захворювань, викликаних небезпечним смертельним коронавірусом 2019 nCoV з Китаю.

Про це повідомляє італійське видання Wantedinrome. Зокрема перевіряється ймовірність захворювання на рейсах з китайського мегаполісу Ухань, де вперше зафіксували вірус.

Є три прямих рейси в Ухань з римського аеропорту, а також кілька непрямих рейсів. Поїздки по цих маршрутах, як очікується, збільшаться напередодні китайського Нового року. Італійська влада рекомендує пасажирам відкласти будь-які несуттєві поїздки в Ухань.

В Італії посилили заходи безпеки в аеропортах через смертельний коронавіру з Китаю РІА

У Міністерстві охорони здоров'я країни додали, що ймовірність того, що вірус потрапить до Європейського Союзу "невелика, але не виключена".

Представник міністерства охорони здоров'я пояснив, що пілот повинен повідомляти про будь-якому пасажира на борту з відповідними симптомами, якого, як наслідок, повинні негайно доставити до римського Національному інституту інфекційних захворювань.

Нагадаємо, що новий коронавірус був позначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я як 2019 nCoV, також він відомий як коронавірус Ухань (місто в китайській провінції Хубей).

Цей коронавірус небезпечний тим, що викликає пневмонію. Хвороба починається з лихоманки, головного болю, потім з'являється кашель, запаморочення. У Китаї зафіксували близько 300 випадків зараження, як мінімум 6 людей померли, стан ще 25 пацієнтів оцінюється як важкий.

Головна небезпека полягає в тому, що вірус маловивчений. Медичних препаратів та специфічного лікування проти нього немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України офіційно повідомив Прикордонну службу про ситуацію з коронавірусів в Китаї і про актуальні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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