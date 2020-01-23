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/ Пульмонологія

Їли кажанів: у Китаї озвучили несподівану версію появи коронавірусу

2.1т
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Житель Пекіна (Китай) Андрій Дрофа розповів про те, що перед ризиком зараження коронавірусом 2019-nCoV "китайці почали більш активно носити маски".

Додаткові заходи безпеки на залізничних вокзалах і в аеропортах не було запроваджено. Про це він повідомив ObozTV.

За словами Андрія Дрофи, кількість заражених і померлих від 2019-nCoV суттєво відрізняється за межами і всередині країни. Це може бути пов'язано з тим, що "китайська влада не зацікавлена в поширенні інформації про жертв вірусу", – припустив він.

Дрофа також повідомив про найбільш популярну версію про те, чому смертельна хвороба зародилася саме в місті Ухань. "Там їдять летючих мишей, які нібито є "джерелом коронавірусу".

У Китаї коронавірус пов'язують із кажанами

У Китаї коронавірус пов'язують із кажанами

Як писав OBOZREVATEL, влада Китаю ввела карантин в місті Ухань, де проживають 19 млн осіб, у зв'язку зі спалахом пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу. За даними China Daily, хвороба вже забрала життя 17 людей.

Раніше провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська припустила, що коронавірус 2019-nCoV може передаватися через предмети, зокрема за допомогою пересилань AliExpress.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус 2019-nCoV Ексклюзив
Місце
Китай Пекін
Тег
вірус
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Китайцыы олухи.В город Ухань приехал гастарбайтер Микола с Умани.Он и стал источником заразы,которую подхватил в свинарниҡе,кушая с ҡорыта вместе со свиньями.Свииной грипп в сочетании с сифилисом плюс гидность в сочетании с шароварностью и выдал новую формулу короңовируса
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Едят летучих мышей ? Неужели голодуха такая ? Если это так, то ну её на-ер такую вторую экономику в мире, а если представить сколько может быть заражённых, в одном Ухане 19 млн. ?
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