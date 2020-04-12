У інфікованих коронавірусом COVID-19 можуть проявлятися нетипові симптоми, такі як втрата нюху, супроводжувана головним болем.

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Як пише CNN, 55-річний винороб з Лондона Марк Драйвер почав відчувати себе погано з кашлем, болем у горлі і помірною температурою після контакту з колишнім колегою, у якого виявили коронавірус. Приблизно на 8-й день хвороби він втратив нюх.

Марк Драйвер втратив нюх

"Це збіглося з дуже сильними головними болями в передній частині голови, прямо над очима", – розповів Драйвер.

За словами чоловіка, запах дуже важливий в його роботі, тому він хвилюється, що нюх може не повернутися.

Багато людей, які відчувають вперше аносмію або гіпосмію – часткову втрату запаху – задаються питанням, як довго це триватиме.

Директор Центру запаху і смаку Університету Флориди, професор Стівен Мангер заявив, що відповіді на це питання ще немає.

"Ми давно знаємо, що однією з основних причин втрати запаху є інфекції верхніх дихальних шляхів, викликані вірусами - застудою, грипом – частина людей втрачає нюх, більшість з них тимчасово, але невелика частина втрачає його назавжди", – зазначив він.

За його словами, щоб нюх повернувся, можуть пройти дні, тижні, а іноді, в окремих випадках, навіть місяці.

"Іноді це відбувається поступово, іноді відразу, і ми не знаємо, чому це так", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хвора на коронавірус нардеп України Анна Скороход заявила, що не відчуває запахів.