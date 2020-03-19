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/ Пульмонологія

Хто в Італії помирає від коронавірусу: журналістка провела показовий аналіз

4.8т
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В Італії більшість жертв коронавірусу – чоловіки, середній вік яких становить 79 років.

Про це повідомляє в Facebook українська журналіcтка Маріанна Сороневич, яка проживає в Римі. Основні тенденції їй вдалося виділити після аналізу даних Служби захисту цивільного населення Італії.

Відзначається, що пік смертельних випадків припадає на хворих віком 80-89 років. Наукового пояснення цього явища немає. Серед померлих жінки становлять лише 30%.

Стало відомо, хто в Італії помирає від коронавірусу

Стало відомо, хто в Італії помирає від коронавірусу

РБК-Україна

Крім коронавірусу, у померлих найчастіше зустрічалися такі патології: інсульт, високий тиск, недоумство, фібриляція Альтеа, рак, цукровий діабет, ниркова недостатність.

48,5% із них мали 3 або більше патологій; 27% мали 2 патології; 25,1% – 1 патологію. Тільки 0.8% не мали ніяких патологій.

У трьох хворих з чотирьох спостерігалися висока температура і утруднене дихання. Рідше скаржилися на сухий кашель.

Також Сороневич помітила, що люди молодше 50 років, які померли від коронавируса, мали серцево-судинні захворювання, хвороби нирок, психіатричні патології, цукровий діабет, ожиріння.

"Епідемія в інших країнах відстає від Італії на 5-8 днів. Тому, італійські дані допомагають оцінити і передбачити динаміку розвитку епідемії", – акцентувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти відстежили, що похилий вік, стать людини і її шкідливі звички можуть стати факторами, які збільшують ризик померти від коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
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