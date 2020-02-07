Хто такий Лі Веньлян і як він помер, фото

Лікар-офтальмолог Лі Веньлян, який першим в Ухані виявив новий коронавірус і забив на сполох, не дивлячись на заборону про розголошення, помер у віці 34 років.

У нього залишилася вагітна дружина і дитина.

Відзначається, що Лі приїхав в Ухань на навчання в 2004 році, деякий час практикувався в іншому місті, але повернувся для роботи в центральній лікарні офтальмологом.

30 грудня 2019 року він діагностував у пацієнта високу ймовірність небезпечного захворювання типу коронавірусних інфекцій, після чого розповсюдив дані про це серед своїх однокурсників і колег.

Поява в мережі тривожних повідомлень призвела до того, що лікаря викликали правоохоронці і примусили його більше не сіяти паніку серед населення, - далі дані про нову інфекцію приховувалися ще кілька тижнів.

6 січня Лі Веньлян заразився від одного з пацієнтів коронавірусом, через кілька днів після цього стали проявлятися симптоми і вже через тиждень чоловік був в карантині і в реанімації.

Через проблеми з поставками тест-наборів, точний діагноз "коронавірус" Лі поставили тільки 1 лютого. Також захворіли ряд його колег і членів сім'ї, включаючи батьків.

Близько 20:58 6 лютого 2020 року помер.

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