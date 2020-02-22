Хто придумав карантин: чого чекати і чи можуть його оголосити в Україні через коронавірус

В Італії вже ввели карантин у зв'язку з жертвами коронавірусу. Незважаючи на те, що там померло двоє людей, жителів трьох міст закликали залишатися вдома.

Лікарі кажуть, що жорсткі заходи щодо карантину будуть введені в Україні в разі масового поширення інфекції. У такому випадку можуть ізолювати людей і закривати міста.

Детальніше про те, як виглядає карантин і звідки пішло це поняття – читайте в OBOZREVATEL.

В Італії ввели карантин

В Італії зафіксована друга жертва коронавірусу. У провінції Ломбардія від Covid 19 померла жінка. Тест показав, що в її організмі є небезпечний вірус, але результати стали відомі вже після її смерті.

В Італії оголосили карантин DW

Першою жертвою був 78-річний чоловік у провінції Венето, який на початку лютого зустрічався з людиною із Китаю. Також відомо, що в Венето є ще один інфікований, це дружина друга італійця. Також заразилися медики і пацієнти лікарні, куди прийшов чоловік зі скаргами на симптоми.

Тепер італійська влада оголосила карантин. Радник із питань охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера звернувся до жителів трьох міст – Кодоньо, Кастільоне д'Адда і Казальпустерленго – щоб вони не виходили з дому.

У північній Італії скасовують масові заходи, включно з месами. Закривають бари, школи та інші громадські місця. А національна залізниця заявила, що їх потяги не зупинятимуться на трьох станціях, чиї населені пункти розташовані в зоні карантину.

Карантин Східний проект

Де придумали "карантин"

Цікаво, що саме поняття карантин пішло з Італії. Саме слово карантин означає "із сорока днів складається". Вперше його використовували в XIV столітті у Венеції. Тоді 40 днів не дозволялося суднам з інших країн заходити в порт. Вони повинні були стати на якір подалі від берега. І тільки після 40 днів їм дозволялося розвантажуватися.

Лише чотири століття тому це слово набуло свого нинішнього значення. Найчастіше при небезпечних інфекційних хворобах, таких як віспа або чума, карантин тривав 40 днів.

Які заходи використовують при карантині

Експерти розповіли нам, як може проходити карантин в Україні. За словами начальника ГУ Держпотреб служби Києва Олега Рубана, в разі виявлення небезпечного вірусу в кожному регіоні вводиться оперативний план.

Новий вірус Українська правда

"Сьогодні коронавірус віднесений до групи небезпечних вірусів. У разі виявлення хворого на його території вводяться карантинні заходи. Територію визначає епідеміологічне розслідування. Це може бути житло, місце роботи або навчання. Наприклад, в Італії виявили, що померлий мав контакти з 600 людьми. Тому на всіх них і їх території ввели обмежувальні заходи. Оскільки вірус не знає кордонів, передається повітряно-крапельним шляхом, тому і заходи жорсткі", – говорить Рубан.

При коронавірусі інкубаційний період триває 14 днів, тому протягом цього часу за всіма цими людьми ведеться спостереження. Їх обстежують і в разі появи симптомів одразу госпіталізують.

У місцях їх перебування вводять охорону, людей обмежують у спілкуванні, проводять дезінфекції, прибирання, обробляють каналізаційні стоки.

"Якщо в місті виявлять багато хворих, то місто закривається. Ніхто туди не зможе в'їхати і виїхати. У нас таке було в Миколаєві в 2003, 2006, коли була холера. В Одесі в 1968 році. Так зараз роблять і в Ухані", – говорить Рубан.

В Ухані людей перевіряють на вулиці Амітел

У такому випадку місто закривається, в ньому не працюють установи – все направлено на те, щоб обмежити контакти людей. Особи, які контактували з пацієнтами не можуть виходити на вулицю, вони перебувають у себе вдома, під наглядом.

Кожна країна може вживати своїх жорстких заходів. Як, наприклад, у Китаї. Там люди на вулицю можуть виходити за картками, кілька разів на тиждень. Якщо на вулиці побачать особу, яка вирішила вийти не в свій час, її можуть затримати.

Також у громадському транспорті Уханя всіх відстежують за електронними посвідченнями – крім талончика, ти повинен відзначити і документ. У разі, якщо серед пасажирів виявиться заражений, то всіх, хто їхав із ним у транспорті будуть шукати і теж перевіряти.

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Вирує грип, а боїмося коронавірусу

Лікар-інфекціоніст Ігор Марков також говорить про те, що терміни карантину залежать від інфекції.

"Терміни карантину залежать від виду інфекції. Що стосується коронавірусу, то цей термін становить 14 днів, тому що стільки часу триває інкубаційний період. У середньому карантин може становити від 4 до 7 днів. Його застосовують для того, щоб вірус не передавався повітряно-крапельним шляхом.

Наприклад, ті хто повернувся з Уханя, перебуватимуть на карантині. А ось їх сусідів ні на який карантин відправляти не потрібно", – каже Марков.

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Лікар зазначає, що те, що зараз відбувається в Італії дуже схоже на паніку. "Це така ж паніка як у Нових Санжарах. У нас в Україні зараз епідемія грипу, померло близько 30 осіб. І тільки 300 тисяч українців щеплені від грипу, і ніхто нічого не боїться. А коронавірусу у нас немає, але ми його боїмося", – каже Марков.

Лікар зазначає, що епіцентр, де інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, розташований у Китаї. "За межами Китаю виявлено тільки 100 випадків передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом. Це дуже мало на тлі хворих", – зазначає лікар.

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