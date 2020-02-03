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/ Пульмонологія

Хентай проти коронавируса: автори гри "для дорослих" безкоштовно подарують її китайцям

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Розробники хентай-гри Mirror зі студії Kagami Works роздадуть 55 тисяч ключів до своєї гри китайцям, щоб ті не виходили з дому і не заражалися коронавірусом.

Про це вони заявили в Steam-акаунті гри.

Там розробники опублікували повідомлення Wuhan, We're with you! ("Ухань, ми з тобою!"), в якому вони радять сидіти вдома, щоб уникнути поширення коронавируса. Заради цього автори гри готові роздати 55 тисяч ключів китайським гравцям безкоштовно.

"Рік тільки почався, а ми все вже зіткнулися зі складними ситуаціями. Щоб уникнути коронавируса, краще залишатися вдома. Тому ми вирішили роздати 45 000 копій Mirror (Плюс ще 10 000 додали пізніше. - прим.), Щоб скласти вам компанію. Будь ласка, прийміть наш подарунок і залишайтеся сильними ", - написали в Kagami Works.

Гра Mirror

Гра Mirror

Скріншот з гри

Щоб отримати ключ, необхідно перейти за посиланням і ввести номер телефону - якщо він буде зареєстрований в Китаї, то ключ дадуть безкоштовно.

Відзначимо, що хентай - це жанр японської анімації, головним елементом якого є еротичні або порнографічні сцени.

Як писав OBOZREVATEL :

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
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