Хантавірус: наскільки він небезпечний і чи загрожує в Україні

Напередодні світ сколихнула новина про черговий "новий" вірус, від якого в Китаї померла людина. Як з'ясувалося, мова йшла про чоловіка, який помер в результаті зараження хантавірусом.

Отже, наскільки небезпечний цей вірус і чи є ризик заразитися ним в наших краях? Давайте розбиратися.

Хантавірус – це зоонозна інфекція (аж ніяк не нова, вперше була описана ще в 1978 році), збудник якої належить до роду вірусів монотипного сімейства Hantaviridae (хантавірусів) порядку Bunyavirales. Зараження людей відбувається при контакті з гризунами або продуктами їх життєдіяльності (сечею, слиною, легеневим секретом або послідом) і переважно в літній час.

До найбільш поширених шляхів інфікування відносяться вдихання випаровуваннь інфікованих випорожнень або пилу, що містить їх частки, вживання зараженої води і продуктів харчування, безпосередній контакт з носієм. Вірус вкрай рідко передається від людини до людини.

У наших краях немає небезпечних штамів

Чим небезпечний хантавірус?

Існують дві великі категорії хантавірусів: хантавіруси Старого Світу і хантавіруси Нового Світу. Перші зустрічаються в Європі і Азії і можуть спровокувати розвиток геморагічної лихоманки з нирковим синдромом, другі більше характерні Північній і Південній Америці і чреваті розвитком хантавірусного легеневого синдрому. Обидві хвороби характеризуються високим рівнем летальності – до 38%.

При ХЛС симптоми можуть розвинутися з першого по восьмий тиждень після контакту зі збудником. Ранні симптоми включають втому, лихоманку і м'язові болі, особливо в великих групах м'язів - стегна, спина, іноді плечі. Також можуть турбувати головний біль, запаморочення, озноб і розлад шлунково-кишкового тракту (нудота, блювота, діарея і біль в животі). Пізніше (через 4-5 днів) з'являється кашель і задишка (часто пацієнти скаржаться на відчуття тугої пов'язки на грудях і подушки на обличчі). У разі розвитку ХЛС, згідно даним CDC, рівень смертності становить 38%.

У разі ж розвитку ГЛПС симптоми зазвичай розвиваються протягом 1-2 тижнів після зараження, іноді - до 8 тижнів. Перші симптоми включають сильні головні болі, болі в спині і животі, жар, озноб, нудоту і помутніння зору. При цьому у пацієнтів може спостерігатися почервоніння обличчя, запалення або почервоніння очей, поява висипу. Пізніше до них приєднується знижений тиск, порушення цілісності судин, гостра ниркова недостатність і т.д. Залежно від вірусу, що викликав хворобу, симптоми можуть бути важкими (вірус Хантаан, Добрава) або помірними (Сеул, Саарамаа, Пуумала).

У разі своєчасної діагностики та вчасно розпочатого лікування повне одужання інфікованого настає через кілька тижнів. Рівень летальності, згідно статистики CDC, становить 1-15%: 5-15% для ГЛПС, викликаної вірусом Хантаан, і менше 1% для захворювання, викликаного вірусом Пуумала.

Чи є хантавірус в Україні?

Як відомо, в Україні більш поширені штами хантавірусу, які є найменш агресивними. Як повідомляють експерти, в нашій країні не зареєстровані смертельні випадки після інфікування цим патогеном.

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