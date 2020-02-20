"Грип небезпечніше!" Імунолог розкрив несподівану правду про коронавірус

Коронавірус "COVID-2019", спалах якого виник у Китаї, не такий небезпечний, як кір або грип, які є в Україні.

Про це розповів дитячий імунолог Степан Бегларян, передає "ГОРДОН". За його словами, не можна говорити, що від повернувшихся з Китаю вся Україна заразиться коронавірусом, оскільки там їх тримали в карантинній зоні і обстежили медики. Більш того, на борт пустили тільки тих, хто не мав ознак захворювання.

"Сподіваюся, що люди не зможуть вийти з місця обсервації. Їх знаходження там у відведений період часу – цілком достатньо. Повністю виключати варіант, що короновірус якось проникне в Україну, теж не можна. Теоретично у нас, як і в будь-якій країні світу , все може статися. Хоча з огляду на те, що потік туристів з азіатського регіону у нас менше, то ймовірність зараження наших громадян нижче, ніж, наприклад, у Великій Британії", – зазначив Бегларян.

Він підкреслив, що у грипу вищий відсоток летальних випадків, ніж у коронавируса. Разом з тим, симптоми у цих двох захворювань схожі, тому профілактика коронавірусу така ж, як і у випадку з грипом.

"Хворому потрібно уникати контакту з іншими людьми – якщо, звичайно, він думає не тільки про себе. Серед симптомів висока температура, кашель і в деяких випадках при ускладненнях – пневмонія. Поширюється вірус повітряно-крапельним шляхом. Якщо в якомусь приміщенні є вентиляція , яка витягує повітря на вулицю, це непогано – там вірус довго не проживе. Провітрювання приміщення знижує ризик зараження. Ризик заразитися на вулиці низький", – сказав він.

Він підкреслив, що для України зараз небезпечніше грип.

"У групі ризику люди старше 65 років і діти молодше п'яти років, люди з хронічними захворюваннями. У грипу вищий відсоток летальних випадків. При цьому всі бояться коронавірусу, тому що про нього розповідають ЗМІ", – резюмував Бегларян.

Відзначимо, що спалах коронавірусу Covid-19 в Китаї, за станом на 19 лютого, забрав життя понад 2000 осіб, заражених – більше 75 000 чоловік. Передбачається, що пік епідемії припаде на кінець лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак, який доставив евакуйованих з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань в Україну, після "пригод" в повітряному просторі нашої країни успішно приземлився в Харкові.

Українці будуть доставлені на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області.

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