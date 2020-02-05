Госпіталізували 6 студентів: у Харкові запідозрили коронавірус

У Харківську обласну інфекційну лікарню госпіталізували шістьох студентів із Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус.

Їх помістили у спеціальні бокси, а лікарі посилили спостереження за пацієнтами. Про це повідомляє місцевий портал KHARKIV Today.

Хоча коронавірус у них не підтвердився, студенти могли контактувати з носіями інфекції – більшість нещодавно були у Китаї.

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"Ми їх спеціалізуємо з респіраторною інфекцією і динамічно за ними спостерігаємо", – розповів головлікар лікарні Павло Нартов. Інфекціоніст зазначив, що поки з усіх госпіталізованих китайських студентів лише один був із міста Ухань – епіцентру інфекції.

"Є критерії відбору хворих з приводу коронавірусної інфекції. Госпіталізовані студенти не входять в ці критерії до визначення клінічного випадку. Більшість із них були в Китаї, звідки нещодавно повернулися. При цьому за весь час був поки що лише один хворий з міста Ухань – і у нього коронавірусна інфекція не підтвердилася. Незабаром його випишуть", – повідомив Нартов.

Зазначається, що більшість госпіталізованих студентів навчаються у Харківському аерокосмічному інституті і живуть у гуртожитках вишу.

Лікарі зазначили, що в Харківській області поки що немає тестсистем на виявлення коронавірусної інфекції.

"Поки що такі тест-системи були лише у Києві, в лабораторному центрі. У нас сьогодні була селекторна нарада з Міністерством охорони здоров'я, і там повідомили, що в Україну вже прийшла перша партія таких тестів. Найближчим часом буде ще додаткова партія, і після цього розподілятимуть їх між областями. Тому поки що, якщо раптом виникнуть якісь підозрілі випадки, ми будемо відправляти матеріал для аналізів до Києва, якщо хворий підходить під клінічний випадок коронавірусної інфекції", – поділився Нартов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові двох чоловіків, які повернулися з Китаю, ізолювали в інфекційну лікарню, щоб перевірити вірогідність зараження коронавірусом. Діагноз не підтвердився.

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