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/ Пульмонологія

Госпіталізували 6 студентів: у Харкові запідозрили коронавірус

15.3т
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У Харківську обласну інфекційну лікарню госпіталізували шістьох студентів із Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус.

Їх помістили у спеціальні бокси, а лікарі посилили спостереження за пацієнтами. Про це повідомляє місцевий портал KHARKIV Today.

Хоча коронавірус у них не підтвердився, студенти могли контактувати з носіями інфекції – більшість нещодавно були у Китаї.

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У Харкові запідозрили коронавірус у 6 осіб

"Ми їх спеціалізуємо з респіраторною інфекцією і динамічно за ними спостерігаємо", – розповів головлікар лікарні Павло Нартов. Інфекціоніст зазначив, що поки з усіх госпіталізованих китайських студентів лише один був із міста Ухань – епіцентру інфекції.

"Є критерії відбору хворих з приводу коронавірусної інфекції. Госпіталізовані студенти не входять в ці критерії до визначення клінічного випадку. Більшість із них були в Китаї, звідки нещодавно повернулися. При цьому за весь час був поки що лише один хворий з міста Уханьі у нього коронавірусна інфекція не підтвердилася. Незабаром його випишуть", – повідомив Нартов.

Зазначається, що більшість госпіталізованих студентів навчаються у Харківському аерокосмічному інституті і живуть у гуртожитках вишу.

Лікарі зазначили, що в Харківській області поки що немає тестсистем на виявлення коронавірусної інфекції.

"Поки що такі тест-системи були лише у Києві, в лабораторному центрі. У нас сьогодні була селекторна нарада з Міністерством охорони здоров'я, і там повідомили, що в Україну вже прийшла перша партія таких тестів. Найближчим часом буде ще додаткова партія, і після цього розподілятимуть їх між областями. Тому поки що, якщо раптом виникнуть якісь підозрілі випадки, ми будемо відправляти матеріал для аналізів до Києва, якщо хворий підходить під клінічний випадок коронавірусної інфекції", – поділився Нартов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові двох чоловіків, які повернулися з Китаю, ізолювали в інфекційну лікарню, щоб перевірити вірогідність зараження коронавірусом. Діагноз не підтвердився.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Всех китайцев вон в россию пусть там разносят гадость.
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3
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В срало Украине!
В срало Украине!
В ЕС сейчас активно обсуждается проект, временно превратить Украину в карантинную зону Европы. Все европейцы, возвращающиеся из Китая будут передерживаться 2 недели на Украине. И только потом их будут впускать в ЕС. Тех, кто останется жив :о))
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3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
В срало Украине!, Ну да. Это как раз паРРаша - буфер азиатский. И накопитель китайцев!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
В срало Украине!, Убогий сам придумал ФЕЙК или кто подсказал!!! =)) Прямых рейсов из Китая в Україну, уже НЕТ, и в ближайшей перспективе НЕ БУДЕТ!!! =)) Все Українци летят домой через Москву, а также некоторые транзитные рейсы на Европу через Москву!!! =)) Так что в Москве и будет карантинная зона для Еаропы!!! =))) Ах-ха-ха-ха)))
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3
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот пусть пояснят теперь медики и т.д. как этих студентов пустили без карантина в Харьков если они были в Китае?
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2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
В срало Украине!, Ты, шавка помойная, сегодня дежурный по паРРаше? Везде рыло свое шакалье суёшь!
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1
В срало Украине!
В срало Украине!
Артеллерист Моня, а где у них карантин должен был быть? В Китае? Так после этого они бы всё равно "вернулись из Китая". Ещё и заразиться бы могли во время карантина? :о))))))) Или самолёт должен был 2 недели летать где-то без посадки? :о)))))
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