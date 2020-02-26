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/ Пульмонологія

Гончарук заспокоїв українців, які панікують через смертельний вірус

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заспокоїв українців, які панікують у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-2019.

На брифінгу 26 лютого голова уряду закликав громадян не вестися на маніпуляції щодо цієї інфекції, передає "Новое время".

Гончарук закликав українців не бути жертвами маніпуляцій

Гончарук закликав українців не бути жертвами маніпуляцій

РБК-Україна

"Коронавірус, його поширення у світі - це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров'я, і ми - і наш уряд, і наші служби, і наші медики", – зазначив він.

Гончарук запевнив, що ситуація у світі і Україні – контрольована.

"Великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і в світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам", – сказав глава уряду.

Карта поширення коронавируса у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, COVID-2019 виявляють в нових країнах, у тому числі у європейських. Так, перший випадок захворювання зафіксовано в Грузії.

В Україні поки немає жодного хворого на коронавірус. Щоправда українські прикордонники виявили на кордоні з Угорщиною жінку з підвищеною температурою. Її відправили на додаткове обстеження.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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