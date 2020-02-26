Гончарук заспокоїв українців, які панікують через смертельний вірус

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заспокоїв українців, які панікують у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-2019.

На брифінгу 26 лютого голова уряду закликав громадян не вестися на маніпуляції щодо цієї інфекції, передає "Новое время".

Гончарук закликав українців не бути жертвами маніпуляцій РБК-Україна

"Коронавірус, його поширення у світі - це глобальна проблема зараз. Над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров'я, і ми - і наш уряд, і наші служби, і наші медики", – зазначив він.

Гончарук запевнив, що ситуація у світі і Україні – контрольована.

"Великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація абсолютно контрольована і в світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам", – сказав глава уряду.

Карта поширення коронавируса у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, COVID-2019 виявляють в нових країнах, у тому числі у європейських. Так, перший випадок захворювання зафіксовано в Грузії.

В Україні поки немає жодного хворого на коронавірус. Щоправда українські прикордонники виявили на кордоні з Угорщиною жінку з підвищеною температурою. Її відправили на додаткове обстеження.

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