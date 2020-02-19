Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пожартував з приводу того, що деякі українці через страх перед коронавірусом риють траншеї і перекривають дороги своїм співгромадянам, яких евакуюють з Уханя.

Про це він заявив на брифінгу 19 лютого, передає LIGA.net. За його словами, ці люди стали об'єктами маніпуляцій.

Гончарук потролив українців, які бояться коронавірусу Facebook/Олексій Гончарук

"Товаришам, які риють траншеї і перекривають дороги, я хочу передати: запрошуємо вас на велике будівництво. Дуже скоро вам буде де задіяти свої таланти більш конструктивним способом", – зіронізував голова уряду.

За словами Гончарука, евакуйованих з Ухань українців, яких розмістять на об'єктах поблизу населених пунктів, будуть охороняти не тільки від поширення коронавірусу, але і від можливих провокацій проти них.

Евакуація українців з Уханя china.mfa.gov.ua

"Об'єкт ... буде забезпечений охороною, достатньою для того, щоб, з одного боку, не поширилася інфекція (на борт в Ухані не братимуть людей з ознаками захворювання), а з іншого боку, щоб проти цих людей не було ніяких провокацій", – уточнив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадяни України прибули до аеропорту китайського міста Ухань, охопленого епідемією коронавірусу. Всього до евакуаційного списку включені 48 українців.

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