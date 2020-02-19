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/ Пульмонологія

Гончарук потролив українців, які бояться коронавірусу

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пожартував з приводу того, що деякі українці через страх перед коронавірусом риють траншеї і перекривають дороги своїм співгромадянам, яких евакуюють з Уханя.

Про це він заявив на брифінгу 19 лютого, передає LIGA.net. За його словами, ці люди стали об'єктами маніпуляцій.

Гончарук потролив українців, які бояться коронавірусу

Гончарук потролив українців, які бояться коронавірусу

Facebook/Олексій Гончарук

"Товаришам, які риють траншеї і перекривають дороги, я хочу передати: запрошуємо вас на велике будівництво. Дуже скоро вам буде де задіяти свої таланти більш конструктивним способом", – зіронізував голова уряду.

За словами Гончарука, евакуйованих з Ухань українців, яких розмістять на об'єктах поблизу населених пунктів, будуть охороняти не тільки від поширення коронавірусу, але і від можливих провокацій проти них.

Евакуація українців з Уханя

Евакуація українців з Уханя

china.mfa.gov.ua

"Об'єкт ... буде забезпечений охороною, достатньою для того, щоб, з одного боку, не поширилася інфекція (на борт в Ухані не братимуть людей з ознаками захворювання), а з іншого боку, щоб проти цих людей не було ніяких провокацій", – уточнив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, громадяни України прибули до аеропорту китайського міста Ухань, охопленого епідемією коронавірусу. Всього до евакуаційного списку включені 48 українців.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
Тег
Кабінет Міністрів України
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Гоша Злой
Гоша Злой
самокатчик тоже может присоединиться скоро к рытью траншей....
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