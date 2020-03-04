Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення коронавірусу COVID-2019 на території країни.
"Ми повинні розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширюватися і на території нашої країни", – заявив Ляшко в ефірі ObozTV.
"Сьогодні у нас один випадок. Можливо, буде і поширення хвороби на території. Ми бачимо приклад Італії, Німеччини", – уточнив він.
Ляшко повідомив, що станом на вечір 3 березня не виявлено симптомів розвитку COVID-2019 в жодного з тих, хто контактував з інфікованим коронавірусом мешканцем Чернівців.
Однак на запитання, скільки ще носіїв коронавірусу в Україні можуть залишатися не виявленими, він відповів: "Складно сказати".
За його словами, наразі фахівці з охорони здоров'я, медики та вчені, розробляють епідеміологічний прогноз для України.
"Оскільки коронавірус – нова і маловивчена інфекція, ми залучили Академію медичних наук, щоб вони допомогли нам розробити оптимістичний і негативний сценарій", – зазначив санлікар.
За даними на 3 березня, від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі осіб, а більше 48 тисяч – вилікувалися
news.cn
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом – захворів чоловік з Чернівців, який разом з дружиною повернувся із поїздки в Італію.
Чоловік був госпіталізований, його стан оцінюється близько до середньоважкого. Дружина інфікованого залишилася вдома на самоізоляції. Поки жінка здорова, медики контролюють її стан в телефонному режимі.
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За даними на 3 березня, в світі коронавірусом заразилися 90 182 особи. 3 177 пацієнтів померли, а більше 48 000 – вилікувалися.
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