Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення коронавірусу COVID-2019 на території країни.

"Ми повинні розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширюватися і на території нашої країни", – заявив Ляшко в ефірі ObozTV.

"Сьогодні у нас один випадок. Можливо, буде і поширення хвороби на території. Ми бачимо приклад Італії, Німеччини", – уточнив він.

Ляшко повідомив, що станом на вечір 3 березня не виявлено симптомів розвитку COVID-2019 в жодного з тих, хто контактував з інфікованим коронавірусом мешканцем Чернівців.

Однак на запитання, скільки ще носіїв коронавірусу в Україні можуть залишатися не виявленими, він відповів: "Складно сказати".

За його словами, наразі фахівці з охорони здоров'я, медики та вчені, розробляють епідеміологічний прогноз для України.

"Оскільки коронавірус – нова і маловивчена інфекція, ми залучили Академію медичних наук, щоб вони допомогли нам розробити оптимістичний і негативний сценарій", – зазначив санлікар.

За даними на 3 березня, від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі осіб, а більше 48 тисяч – вилікувалися news.cn

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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