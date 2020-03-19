Головний міф про коронавірус спростований: сенсаційне дослідження

Нове дослідження міжнародної групи спеціалістів спростувало інформацію про те, що коронавірус був створений вченими в лабораторних умовах.

Результати дослідження двох американських університетів – Колумбійського університету в Нью-Йорку і університету Тулейна в Новому Орлеані – і Сіднейського університету в Австралії були опубліковані на сайті webmd. Так, дослідники заявили, що коронавірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, виник і розвивався до свого нинішнього стану суто еволюційним шляхом.

За словами учених, він не міг бути створений штучно. Відповідно, розповіді про лабораторне створення захворювання не мають під собою ніяких підстав.

Вчені проаналізували структуру вірусу і не знайшли ніяких ознак редагування, яке було б необхiдно для його створення.

"Порівнявши всі відомі генетичні дані з даними про структуру коронавірусу, ми можемо з упевненістю стверджувати, що SARS-CoV-2 виник природним чином", – пояснив імунолог Крістіан Андерсен, один з авторів дослідження.

За його словами, якби вірус був створений штучно, його "авторам" довелося б запозичувати молекулярну структуру у якогось з відомих науці вірусів. У вірусу, який вже відомий своєю здатністю ефективно атакувати людський організм. Однак, за словами Андерсена, структура COVID-19 унікальна, аналогів у нього немає.

Більше того, структура нового типу коронавірусу дуже схожа на коронавіруси, які були знайдені у кажанів і панголінів. Це свідчить на користь теорії про те, що новий коронавірус розвинувся в тваринах і зробив "стрибок" від них до людей в Китаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ після відповідних заяв МЗС Китаю отримало розвиток припущення, що США могли занести змодельований вірус, який потім вийшов з-під контролю та перетворився на пандемію.

Разом із тим, пізніше учені заявили, що версія з нібито створенням коронавірусу в США й завезенням його в Китай американськими військовими не має підтверджень.

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