Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Глобальна паніка: українка розкрила моторошні подробиці з епіцентру коронавірусу

4.9т
Читати матеріал російською

У Китаї через поширення нового коронавірусу 2019-nCoV почалася глобальна паніка. У центрі міста Ухань, який вважається розсадником смертельного вірусу, панує хаос: лікарні переповнені, не вистачає масок.

Про це ВВС Україна повідомила українка Олександра Волкова, яка працює в Ухані. Люди виходять з дому тільки для закупівель, Водночас полиці в магазинах напівпорожні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

Новини
Українці в Китаї: МЗС і МОЗ зробили заяву про смертельний вірус

"Я приїхала 28 листопада на три місяці за робочою візою, працюю моделлю. Наприкінці лютого вже повинна була летіти додому. Ми чули про нетипову пневмонію ще з минулого року, але всі китайці були тоді спокійні. Живемо четверо у великому будинку. Я єдина українка, з міста Виноградів (Закарпатська область), інші – з Росії", – розповіла дівчина.

За її словами, паніка почалася у 20-х числах січня. Іноземцям сказали запасатися харчами й сидіти вдома.

"Наразі їжа в магазинах є, але полиці напівпорожні. Є крупи, зокрема рис, мало овочів. Ми сьогодні заходили в продуктовий, залишилися тільки редька й часник. Аптеки теж відчинені, але всередину не потрапиш – вхід перегородили столами, тому можна тільки біля входу попросити щось, щоб тобі продали", – пояснила Волкова.

Вона стверджує, що пересуватися між районами міста не можна, вони ізольовані. Виїхати з міста теж не вдасться.

"Ми цілими днями сидимо вдома, виходимо тільки в магазини. У нас в районі нічого не відбувається, епіцентр – в центрі. Там переповнені лікарні, багато хворих, не вистачає масок, хаос. У місті взагалі нереально знайти маски – їх немає ні в магазинах, ні в аптеках", – повідомила українка.

Також вона додала, що потрапити в лікарню тепер можливо через дружину, яка визначить, чи місце людині в госпіталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус 2019-nCoV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай Ухань
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
6
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Хотелось бы отметить ,насчет масок. Маска вас никоим образом не защитит от вируса . (ну разве что специальный комплект био или хим защиты ) Маски нужно одевать тем кто уже болен ,для предотвращения распростанения вируса воздушнокапельныи путем, то есть при кашле и чихании. .Так что если вы здоровы вам за маску переживать нечего .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
семенов Александр, зачем тогда одевают маски онкобольные проходящие химиотерапию? они ра ком могут кого то заразить?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини