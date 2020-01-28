Глобальна паніка: українка розкрила моторошні подробиці з епіцентру коронавірусу

У Китаї через поширення нового коронавірусу 2019-nCoV почалася глобальна паніка. У центрі міста Ухань, який вважається розсадником смертельного вірусу, панує хаос: лікарні переповнені, не вистачає масок.

Про це ВВС Україна повідомила українка Олександра Волкова, яка працює в Ухані. Люди виходять з дому тільки для закупівель, Водночас полиці в магазинах напівпорожні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрана).

"Я приїхала 28 листопада на три місяці за робочою візою, працюю моделлю. Наприкінці лютого вже повинна була летіти додому. Ми чули про нетипову пневмонію ще з минулого року, але всі китайці були тоді спокійні. Живемо четверо у великому будинку. Я єдина українка, з міста Виноградів (Закарпатська область), інші – з Росії", – розповіла дівчина.

За її словами, паніка почалася у 20-х числах січня. Іноземцям сказали запасатися харчами й сидіти вдома.

"Наразі їжа в магазинах є, але полиці напівпорожні. Є крупи, зокрема рис, мало овочів. Ми сьогодні заходили в продуктовий, залишилися тільки редька й часник. Аптеки теж відчинені, але всередину не потрапиш – вхід перегородили столами, тому можна тільки біля входу попросити щось, щоб тобі продали", – пояснила Волкова.

Вона стверджує, що пересуватися між районами міста не можна, вони ізольовані. Виїхати з міста теж не вдасться.

"Ми цілими днями сидимо вдома, виходимо тільки в магазини. У нас в районі нічого не відбувається, епіцентр – в центрі. Там переповнені лікарні, багато хворих, не вистачає масок, хаос. У місті взагалі нереально знайти маски – їх немає ні в магазинах, ні в аптеках", – повідомила українка.

Також вона додала, що потрапити в лікарню тепер можливо через дружину, яка визначить, чи місце людині в госпіталі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб.

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