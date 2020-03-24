Гідроксихлорохін від коронавірусу: що відомо про "сенсаційний" препарат

Напередодні світ сколихнула чергова гучна заяву про знайдені ефективні ліки від коронавірусу COVID-19. Так, президент США Дональд Трамп заявив, що поєднання препаратів гідроксихлорохін (діюча речовина препаратів проти малярії) і азитроміцин (антибіотик широкого спектру дії) здатне вилікувати пацієнтів з новою коронавірусною інфекцією.

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Як відомо, його слова були підкріплені проведеним у Франції дослідженням, згідно з результатами якого 70% пацієнтів, які отримували ці ліки (14 осіб з 20), показали негативний результат на коронавірус вже на 6-й день терапії.

Чи стане гідроксихлорохін панацеєю від налякавого весь світ вірусу і що це взагалі за препарат? Давайте розбиратися.

Для затвердження застосування препарату необхідно провести ряд клінічних випробувань К1

Отже, цей препарат призначається для попередження розвитку і терапії системного червоного вовчака, малярії, амебіазу, порфірії. Також гідроксихлорохін входить в комплексне лікування склеродермії, фотодерматозу і ревматоїдного артриту. Препарат має імуносупресивний і протизапальний ефект при аутоімунних процесах. Лікарська речовина зв'язує вільні радикали, пригнічує активність ферментів в зоні запалення, стабілізує мембрани лізосом і гальмує хемотаксис лейкоцитів.

Вважається, що гидроксихлорохин перешкоджає злиттю клітин в імунній системі. А як відомо, важкий перебіг коронавірусної інфекції COVID-19 (SARS-CoV-2) пов'язаний з гіперактивацією противірусної імунної реакції, що супроводжується порушенням циркуляції крові в зоні запалення, а також підвищеним набряком, який і викликаний здатністю деяких білків вірусу викликати злиття клітин.

Як повідомляє CDC, гідроксихлорохін призначався госпіталізованим пацієнтам з COVID-19 на неконтрольованої основі в багатьох країнах, в тому числі в Сполучених Штатах. В одному невеликому дослідженні повідомлялося, що гідроксихлорохін окремо або в комбінації з азитроміцином зменшував виявлення РНК SARS-CoV-2 в зразках верхніх дихальних шляхів у порівнянні з нерандомізованною контрольною групою, однак клінічна користь не оцінювалася. Разом з тим, в заяві йдеться про те, що гідроксихлорохін і азитроміцин пов'язані з пролонгацією QT, тому рекомендується дотримуватися обережності при розгляді призначення цих препаратів пацієнтам з хронічними захворюваннями (наприклад, ниркова недостатність, захворювання печінки) або тим, хто приймає ліки, які можуть взаємодіяти, викликаючи аритмії.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що свідчення ефективності вищевказаного поєднання ліків є лише епізодичним. Тобто, те, що стосується нового штаму коронавірусу, ефективність ліків раніше ніколи не перевірялася в клінічних випробуваннях. "Ці препарати можуть бути ефективними проти нового коронавірусу, але необхідно більше даних, щоб показати, що вони дійсно безпечні і ефективні в умовах COVID-19", – зазначив Фаучі.

Відзначається, що з цих причин Управління з контролю за продуктами і ліками США не схвалило препарати для лікування коронавірусу, незважаючи на заяви Трампа. Зокрема, за словами голови організації, великі клінічні дослідження препаратів тільки починаються, і є деякі вагомі причини вважати, що дослідження клітин, які виглядають багатообіцяючими в умовах лабораторії, які не будуть успішними у реальних пацієнтів, передає NPR.

В Україні гідроскіхлорохіл доступний під торговими назвами "Плаквеніл" (ціна від 500 грн) і "Іммард" (ціна від 600 грн).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, про інші ліки, які напередодні також оголосили ефективними при лікуванні коронавірусу.

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