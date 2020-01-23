Гібрид від змії і кажана: вчені визначили, як коронавірус передається людині

Китайські вчені з'ясували, що смертельний коронавірус nCoV є гібридом вірусів змії і кажана.

В організмі змії він придбав новий поверхневий білок, в результаті чого стала можлива передача вірусу людині. Про це повідомляє nplus1.ru з посиланням на дослідження вчених.

Стало також ясно, що 2019 nCoV передається між людьми, а нові випадки зараження зафіксовані і поза Китаєм, в тому числі в Таїланді, Японії та США.

Раніше влада Китаю назвала ринок морепродуктів в Ухані, з яким були пов'язані перші хворі, джерелом інфекції. На ринку також продавали овець, кролів і змій.

Вчені визначили, як коронавірус передається людині колаж

"Оскільки багато попередніх вірусів дісталися людині від кажанів, то вчені припустили, що хтось із тварин, яких продавали на Уханьского ринку, став проміжним ступенем для коронавірусу між кажаном і людиною", – відзначає видання.

Вчені висунули такий варіант розвитку подій: кажани заразили своїм коронавірусів змій, і в їх організмі два вірусу обмінялися ділянками. В результаті чого приблизно два роки тому виник гібридний вірус 2019 nCoV, який до грудня 2019 року дістався до людей.

Приблизними господарями вірусу дослідники вважають двох змій: південнокитайського багатополосого крайта і китайську кобру. На користь цієї теорії говорить і те, що обидві вони продавалися на Уханьскому ринку морепродуктів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, влада Китаю оголосила безстроковий карантин в місті Ухань, де почалося поширення смертельного коронавірусу nCoV.

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