Генконсульство України в Італії екстрено закрили через коронавірус: що робити громадянам

Генеральне консульство України в Мілані призупинило прийом громадян і видачу документів через поширення на півночі Італії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється в понеділок, 24 лютого, на сторінці дипломатичної установи в Facebook.

"З огляду на активне поширення на території Ломбардії коронавірусу, згідно з розпорядженням президента Ломбардії Аттіліо Фонтани і міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца про введення превентивних заходів, у тому числі "припинення роботи офісів з прийому громадян, за винятком надання першочергових послуг", Генеральне консульство України в Мілані за погодженням з МЗС України з 25 лютого призупиняє прийом громадян і видачу документів", – сказано в повідомленні.

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У консульстві пообіцяли, що прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій регіональних органів влади Ломбардії, про що буде своєчасно повідомлено.

У разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт і т.д.) консульство просить звертатися на гарячу лінію +39 348 725 4038 або електронною поштою gc_itm @ mfa. gov.ua

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