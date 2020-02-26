Гаряча вода, маски і чисті руки: як захиститися від коронавіруса

Під час епідемії, як на війні – всі засоби хороші. І коли китайський коронавірус COVID-19 все ближче підбирається до наших кордонів, гостро постає питання про його профілаку. Зокрема, говорять про заходи захисту і соцмережах.

"Вірус не є термостійким і буде убитий при температурі 26-27 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Це не ліки і корисно для тіла. Питна гаряча вода ефективна проти всіх вірусів. Постарайся не пити крижану рідину", - написав у себе в Instagram блогер Максим Зюмченко, посилаючись на рекомендації свого лікаря.

Також він додав, що найпоширеніший спосіб заразитися – контактний, тому потрібно часто мити руки. "Вірус може жити на ваших руках близько 5-10 хвилин, але за цей час може статися багато (ви можете потерти очі або потрогати ніс несвідомо)", - говорить блогер.

Коронавірус підбирається до наших кордонів Страна

Написав про COVID-19 і методи його профілактики в своєму Instagram і лікар швидкої допомоги з Естонії Євген Вайсбейн, де також, за його словами, періодично "кошмарять" швидку допомогу і оточуючих людей самодіагностикою.

"Ви тільки уявіть ситуацію: стоїте ви біля вікна і п'єте каву, як з машини швидкої допомоги виходять три співробітника в скафандрах. Реакція у людей неоднозначна: хтось отримує сильний стрес і задається питаннями, хтось знімає відео і починає сіяти паніку підтримуючи загальну істерію", - пише лікар.

Вайсбейн нагадав про симптоми коронавіруса:

– Гострий біль в грудях;

– Задишка, важко дихати;

– Різко піднімається температура вище 39 градусів;

– Сильний кашель;

– Головний біль;

– Біль в горлі.

В якості профілактики він рекомендує:

– Ретельно мити руки і обличчя;

– Ретельно промивати фрукти або овочі;

– Уникати сумнівних закладів громадського харчування;

– Уникати поїздок в зони епідемії;

– При контакті з хворим з подібною симптоматикою використовувати маску;

– Тепло одягатися особливо після лазні, басейну і т.д.

Раніше OBOZREVATEL ділився з вами покроковою інструкцією на випадок підозри на зараження коронавірусом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!