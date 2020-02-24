Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Франція оголосила про перемогу над коронавірусом

3.7т
Читати матеріал російською

Французька влада заявила, що у країні вилікували всіх пацієнтів, які заразилися новим коронавірусом COVID-2019.

За словами міністра охорони здоров'я країни Олів'є Верана, останній пацієнт був у Ліоні, і він уже здоровий. Про це повідомляє BFMTV.

У Франції вилікувався останній заражений пацієнт

У Франції вилікувався останній заражений пацієнт

ТСН

"На території Франції більше не поширюється коронавірус. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і зміг повернутися додому", – заявив Веран.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Франції було зареєстровано 12 випадків захворювання коронавірусом. Один з інфікованих помер.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Франція 21 лютого евакуювала останніх громадян своєї країни з провінції Ухань (Китай). Їх розмістили в курортному селищі Бранвіль у 180 км від Парижа.

Станом на ранок 24 лютого у світі налічувалося 79 360 випадків зараження коронавірусом. Померло 2 619 осіб, 24 963 вилікувалися.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини