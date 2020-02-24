Франція оголосила про перемогу над коронавірусом

Французька влада заявила, що у країні вилікували всіх пацієнтів, які заразилися новим коронавірусом COVID-2019.

За словами міністра охорони здоров'я країни Олів'є Верана, останній пацієнт був у Ліоні, і він уже здоровий. Про це повідомляє BFMTV.

У Франції вилікувався останній заражений пацієнт ТСН

"На території Франції більше не поширюється коронавірус. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і зміг повернутися додому", – заявив Веран.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Франції було зареєстровано 12 випадків захворювання коронавірусом. Один з інфікованих помер.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Франція 21 лютого евакуювала останніх громадян своєї країни з провінції Ухань (Китай). Їх розмістили в курортному селищі Бранвіль у 180 км від Парижа.

Станом на ранок 24 лютого у світі налічувалося 79 360 випадків зараження коронавірусом. Померло 2 619 осіб, 24 963 вилікувалися.

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