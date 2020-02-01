Фейки про коронавірус з Китаю: лікарка висловилася про посилки та моторошні відео

Спалах нового коронавируса 2019 nCoV в Китаї, який станом на 30 січня забрав життя 170 осіб, спровокував масову появу фейкових відеороликів і повідомлень в соцмережах.

Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна в ефірі ObozTV розвіяла найпопулярніші міфи і закликала українців не панікувати і "включати здоровий глузд і логіку".

"В інтернеті зараз циркулює багато відеороликів і з епілептичними припадками, і з людьми, які переносять якісь інші захворювання. Все це підписують як "прояви коронавірусу в Китаї"... Це просто медійний бруд, не хочу нікого образити", – зазначила медик.

Менжуліна уточнила, що у коронавірусу є певні клінічні прояви, однак реакція кожного організму – індивідуальна.

"У кожного є певні особливості: як він переносить високу температуру, напади задухи при пневмонії... Тому реакція організму може бути будь-яка. І судоми, і загострення якихось хронічних, неврологічних захворювань, якими до цього хворіла людина. Кожен випадок такої інфекції – індивідуальний", – пояснила лікарка.

"А є люди з Китаю, вікова категорія яких 60+, які перенесли коронавірусну інфекцію з новим вірусом, але вже констатується факт їх повного одужання. Про них чомусь роликів немає", – звернула вона увагу.

Як захиститися від коронавірусу

Також Менжуліна підтвердила, що чутки про нібито заражені банані та ризики "підчепити" інфекцію через товари з Китаю не відповідають дійсності.

"Що стосується бананів, посилок, якихось товарів, вироблених в Китаї – то зараз я можу сказати, що дуже складно перевезти велику кількість такого вірусу... Крім того, зараз у всіх містах, де запроваджено карантин, припинено сполучення. Просто-напросто ці посилки не дійдуть до нас, до Європи", – запевнила фахівчиня.

"Не треба панікувати. Включайте здоровий глузд, логіку, читайте вірусологічні властивості цієї групи вірусів. Цього достатньо", – порадила вона.

У провінції Гуйчжоу виліковано першого пацієнта з вірусною пневмонією Xinhua News Agency

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні було кілька випадків підозри на коронавірус з Уханя, однак вони не підтвердилися.

Станом на ранок 30 січня зафіксовано 7 849 випадків зараження на коронавірус 2019 nCoV, з них 170 хворих померли. При цьому китайські лікарі заявили, що інфекція пішла на спад.

Окрім Китаю (епіцентром епідемії став мегаполіс Ухань), випадки коронавірусу зафіксовані вже у 18 країнах світу. Серед них Таїланд, Сінгапур, Малайзія, Японія, Австралія, США, Канада, Франція та Фінляндія.

Багато користувачів соцмереж "розганяють" паніку: так, з'явилися фото з Китаю, де замість медичних масок люди надягають на голову пластикові пляшки.

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