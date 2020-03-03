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/ Пульмонологія

Європарламент скасував "Український тиждень" через коронавірус

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Європейський парламент скасував ряд заходів, які були заплановані на 3-5 березня через поширення коронавірусу COVID-2019. У їх числі і "Український тиждень".

Захід переноситься на невизначений термін, повідомили на сайті представництва України при Євросоюзі.

"Український тиждень" у Європарламенті перенесли: названо причину

"На превеликий жаль, змушені повідомити, що запланований на 3-5 березня "Український тиждень" в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв'язку з обмеженнями на проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19", – зазначили у представництві.

Про нову дату для презентації України та ситуацію з обмеженнями пообіцяли проінформувати додатково.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього зафіксовано 2100 випадків коронавірусу у 18 державах-членах Євросоюзу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що поки зарано оголошувати пандемію COVID-19 у світі, оскільки 130 країн досі не повідомили про жоден випадок захворювання.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія Брюссель
Теги
Європейський Союз Європейський парламент
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