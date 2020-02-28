Відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський різко висловився з приводу паніки через епідемію коронавіруса Covid-19. На його думку, зараз необхідно просто дотримуватися простих правил безпеки і залишатися поінформованим щодо хвороби.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Комаровський заявив, що основна причина паніки - боязнь людьми всього невідомого.

"Люди знають, що таке кір, дифтерія, правець, автомобільна аварія, фальсифікований алкоголь. У всьому цьому ми величезні експерти. Але ми не дуже розбираємося з коронавірусів, тому нам якось страшнувато. Особливо, якщо з кожної праски нам розповідають який це кошмар", - розповів лікар.

Євген Комаровський Скріншот з відео

Також він розкритикував владу за те, що в інформаційній політиці утворився величезний пробіл. Мовляв, політичні сили замість об'єднання і пояснення ситуації, продовжують з'ясовувати стосунки між собою.

"Давайте кожен політик запитає: "Як я можу допомогти?". Розвісили листівки, у нас же є наочна демонстрація: давайте порівняємо кількість листівок перед виборами і зараз. Не з залякуванням, а з конкретною інформацією", - запропонував Комаровський.

За його словами, необхідно дотримуватися правил безпеки - не відвідувати людні місця, мити руки, уникати недовареного м'яса і риби і так далі. Крім того, необхідно максимально ізолювати групу ризику - людей похилого віку.

Євген Комаровський Скріншот з відео

На завершення Комаровський пройшовся по нелогічності української свідомості - мовляв, відомих небезпек ніхто не боїться, а навколо коронавируса паніка.

"Ми живемо в країні, в якій немає сироватки проти дифтерії, правця і ботулізму, але у нас паніка з приводу коронавируса. Ми купуємо консерви на базарах і їх не боїмося. Ми жрем віскі за ціною в 2 долари і цього не боїмося", - підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже пройшла свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.

Експерти заявили, що найнебезпечнішим був період з 23 січня по 2 лютого.

Також в ВООЗ запевнили, що не дивлячись на те, що коронавірус має потенціал пандемії, на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.

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