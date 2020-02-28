Відомий в Україні лікар-педіатр Євген Комаровський різко висловився з приводу паніки через епідемію коронавіруса Covid-19. На його думку, зараз необхідно просто дотримуватися простих правил безпеки і залишатися поінформованим щодо хвороби.
В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Комаровський заявив, що основна причина паніки - боязнь людьми всього невідомого.
"Люди знають, що таке кір, дифтерія, правець, автомобільна аварія, фальсифікований алкоголь. У всьому цьому ми величезні експерти. Але ми не дуже розбираємося з коронавірусів, тому нам якось страшнувато. Особливо, якщо з кожної праски нам розповідають який це кошмар", - розповів лікар.
Євген Комаровський
Скріншот з відео
Також він розкритикував владу за те, що в інформаційній політиці утворився величезний пробіл. Мовляв, політичні сили замість об'єднання і пояснення ситуації, продовжують з'ясовувати стосунки між собою.
"Давайте кожен політик запитає: "Як я можу допомогти?". Розвісили листівки, у нас же є наочна демонстрація: давайте порівняємо кількість листівок перед виборами і зараз. Не з залякуванням, а з конкретною інформацією", - запропонував Комаровський.
За його словами, необхідно дотримуватися правил безпеки - не відвідувати людні місця, мити руки, уникати недовареного м'яса і риби і так далі. Крім того, необхідно максимально ізолювати групу ризику - людей похилого віку.
Євген Комаровський
Скріншот з відео
На завершення Комаровський пройшовся по нелогічності української свідомості - мовляв, відомих небезпек ніхто не боїться, а навколо коронавируса паніка.
"Ми живемо в країні, в якій немає сироватки проти дифтерії, правця і ботулізму, але у нас паніка з приводу коронавируса. Ми купуємо консерви на базарах і їх не боїмося. Ми жрем віскі за ціною в 2 долари і цього не боїмося", - підсумував Комаровський.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія COVID-2019 вже пройшла свій пік, про що свідчить скорочення кількості нових випадків зараження.
Експерти заявили, що найнебезпечнішим був період з 23 січня по 2 лютого.
Також в ВООЗ запевнили, що не дивлячись на те, що коронавірус має потенціал пандемії, на даному етапі неконтрольованого глобального поширення хвороби немає.
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