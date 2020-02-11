Евакуацію українців з Китаю відклали: названа причина

Дата евакуації українців з Китаю, де бушує спалах смертельного коронавируса 2019 nCoV, залишається невизначеною.

Про це повідомила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька. За її словами, громадяни, які хочуть бути евакуйованими, повинні підписати певну форму. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Ми підготували форму інформованої згоди, яку ці особи повинні підписати, якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими в Україну. Тільки після підписання цієї форми ми можемо зрозуміти, скільки людина буде реально евакуйовані. І тільки після того, як ми будемо мати цю інформацію, ми зможемо говорити про день", – сказала Скалецька.

Вона підкреслила, що Україна повинна бути готова захистити громадян від епідемії коронавируса.

Як сообдщал OBOZREVATEL, в Україні п'ять чоловік, які повернулися з Китаю, обстежують на наявність смертельного коронавируса 2019 nCoV.

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