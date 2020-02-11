Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Евакуацію українців з Китаю відклали: названа причина

Читати матеріал російською

Дата евакуації українців з Китаю, де бушує спалах смертельного коронавируса 2019 nCoV, залишається невизначеною.

Про це повідомила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька. За її словами, громадяни, які хочуть бути евакуйованими, повинні підписати певну форму. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Новини
Понад 60% населення Землі: епідеміолог дав страшний прогноз щодо коронавірусу

"Ми підготували форму інформованої згоди, яку ці особи повинні підписати, якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими в Україну. Тільки після підписання цієї форми ми можемо зрозуміти, скільки людина буде реально евакуйовані. І тільки після того, як ми будемо мати цю інформацію, ми зможемо говорити про день", – сказала Скалецька.

Вона підкреслила, що Україна повинна бути готова захистити громадян від епідемії коронавируса.

Як сообдщал OBOZREVATEL, в Україні п'ять чоловік, які повернулися з Китаю, обстежують на наявність смертельного коронавируса 2019 nCoV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Особа
Зоряна Скалецька
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
17
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Вукраине литаки закончились. А ведь совсем недавно эти люди ржали, когда россиян эвакуировали бортами МЧС.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Повезло мужику с бабой!?.Если она его так кормит и даёт!.Одни обещания!.Трепло!.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А россияне своих не бросают. Давно эвакуировали всех, кто захотел
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини