МОЗ засекретило місця, куди привезуть українців із Китаю: деталі евакуації

Українців, евакуйованих із китайського Уханю – центру поширення коронавірусу, розмістять у 4 місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль розповів на брифінгу в середу, 19 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве", – зазначив він.

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За словами заступника міністра, українці в Ухані пройшли два етапи санітарного контролю та приступили до третього. Всі пасажири – здорові.

Коваль також розповів, що місця обсервації осіб, евакуйованих із Уханю, забезпечені необхідними ліками й обладнанням.

"Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал", – зазначив заступник мінстра.

Коваль нагадав, що іноземні громадяни, які будуть евакуйовані українським літаком, також будуть перебувати в місцях обсервації разом з українськими громадянами. Медпрацівники – два лікарі і медсестра, які супроводжують рейс, – аналогічно.

Державний секретар Міністерства закордонних справ додав, що на евакуацію з'явилися всі 48 громадян України й іноземці.

"На посадку з'явилися всі 48 громадян України і 29 іноземних громадян: вісім – Аргентини, п'ять – Домінікани, п'ять – Еквадору, чотири – Сальвадора, по два – Казахстану і Коста-Ріки і по одному громадянинові з інших держав", – сказав Андрій Заєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 лютого Україна планує літаком евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, де придбала загрозливе поширення епідемія смертельного коронавірусу.

Відзначається, що літак, на якому евакуюють українців із Китаю, вранці 20 лютого приземлиться у Львівському аеропорту.

З'явилася інформація про те, що українців, яких збираються евакуювати з Уханю, нібито розмістять на два тижні на карантин у санаторії "Пролісок" у Київській області. Це приватний дитячий санаторій, який розташований в елітному селищі Козин.

У Винниках Львівської області жителі перекрили в'їзд на територію госпіталю через інформацію про те, що туди можуть привезти українців, евакуйованих із Уханю.

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