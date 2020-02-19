Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

МОЗ засекретило місця, куди привезуть українців із Китаю: деталі евакуації

2.1т
Читати матеріал російською

Українців, евакуйованих із китайського Уханю – центру поширення коронавірусу, розмістять у 4 місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль розповів на брифінгу в середу, 19 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве", – зазначив він.

Новини
У Китаї почалася евакуація українців. Відео з епіцентру коронавірусу

МОЗ засекретило, куди привезуть українців із Китаю

МОЗ засекретило, куди привезуть українців із Китаю

РБК-Україна

За словами заступника міністра, українці в Ухані пройшли два етапи санітарного контролю та приступили до третього. Всі пасажири – здорові.

Коваль також розповів, що місця обсервації осіб, евакуйованих із Уханю, забезпечені необхідними ліками й обладнанням.

"Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал", – зазначив заступник мінстра.

Коваль нагадав, що іноземні громадяни, які будуть евакуйовані українським літаком, також будуть перебувати в місцях обсервації разом з українськими громадянами. Медпрацівники – два лікарі і медсестра, які супроводжують рейс, – аналогічно.

Державний секретар Міністерства закордонних справ додав, що на евакуацію з'явилися всі 48 громадян України й іноземці.

"На посадку з'явилися всі 48 громадян України і 29 іноземних громадян: вісім – Аргентини, п'ять – Домінікани, п'ять – Еквадору, чотири – Сальвадора, по два – Казахстану і Коста-Ріки і по одному громадянинові з інших держав", – сказав Андрій Заєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 лютого Україна планує літаком евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, де придбала загрозливе поширення епідемія смертельного коронавірусу.

  • Відзначається, що літак, на якому евакуюють українців із Китаю, вранці 20 лютого приземлиться у Львівському аеропорту.

  • З'явилася інформація про те, що українців, яких збираються евакуювати з Уханю, нібито розмістять на два тижні на карантин у санаторії "Пролісок" у Київській області. Це приватний дитячий санаторій, який розташований в елітному селищі Козин.

  • У Винниках Львівської області жителі перекрили в'їзд на територію госпіталю через інформацію про те, що туди можуть привезти українців, евакуйованих із Уханю.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Валера
Александрович Валера
Новости Тернополя - люди строят блокпосты для блокирования приезда эвакуированных из Китая https://glavred.info/m/ukraine/10150649-pod-ternopolem-stroyat-blokposty-dlya-blokirovaniya-priezda-evakuirovannyh-iz-kitaya.html?utm_source=glavred&utm_medium=related_news&utm_campaign=related_news_in_post
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Как ни крути, а это недострана. Люди вернулись домой с верой и надеждой в то, что уж где, где ,а дом им помогут, если не дай Бог, что-то случится, но вместо этого - плевки, брезгливость , пренебрежение и лагерь для особо опасных под названием изгои.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Позорище
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини