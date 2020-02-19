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Евакуація з Китаю: лікарка розповіла, як коронавірус може потрапити до України

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Людина може бути носієм коронавірусу COVID-2019 навіть за відсутності симптомів.

Про це попередила в ефірі ObozTV заслужена лікарка України Ольга Богомолець, коментуючи евакуацію українців з Китаю. За її словами, евакуйованих не можна розміщувати у великих містах, але якщо правильно дотримати усіх карантинних умов – то ризиків вкрай мало.

"За моєю інформацією, швидше за все, цих пацієнтів планують перевезти на західну Україну і там розмістити. Але відмова офіційної влади і представників МОЗ повідомити навіть членам штабу, куди везтимуть евакуйованих, свідчить про непрофесіоналізм і непідготовленість", – зазначила Богомолець.

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Медичка роз'яснила, що вірус може "вийти" за межі карантинного приміщення тільки разом з людьми-носіями інфекції.

"Якщо правильно створені карантинні умови, дотримані всі заходи дезінфекції – то ризиків немає", – запевнила вона, але нагадала, що санітарна служба в Україні практично повністю зруйнована.

"Зрозуміло, що у великі міста не можна відвозити цих людей, це неправильно. Вони мають бути розміщені окремо від великого міста, в спеціально відведеному приміщенні", – уточнила лікарка.

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Богомолець попередила, що екіпаж літака також повинен пройти 14-денний карантин.

"Якщо повітря в кабіні (пілотів. – Ред.) не буде відділене від загального повітря в салоні літака, то, звичайно, існує ризик, що вірус циркулюватиме. І ті, хто перебувають в літаку, можуть його дістати. Тому пілоти та люди, які обслуговуватимуть цей рейс, просто теж мають відбути 14-денний карантин. Тоді ризики нівелюються", – пояснила вона.

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На думку Богомолець, наразі Україна не готова до можливого спалаху коронавірусу.

"Що стосується самої хвороби. Чому така світова паніка? Насправді, рівень смертності не дуже великий в порівнянні з іншими вірусами, наприклад SARS, де вмирали 10% заражених. Рівень смертності (від COVID-2019. – Ред.) 3%, навіть 2,5%. Але хвороба небезпечна тим, що рівень контагіозності, тобто заразності, дуже високий. Через це від цього вірусу вже померло більше людей, ніж від SARS", – застерегла лікарка.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Коронавірус Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ольга Богомолець
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
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