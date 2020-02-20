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/ Пульмонологія

Евакуація українців з Китаю: з "Нових Санжар" вивезли весь персонал

3.7т
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З території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області, де 14 днів будуть знаходитися евакуйовані з Китаю, вивезли весь персонал.

З українцями та іноземними громадянами на карантині будуть перебувати медики і технічні фахівці, які були з ними в літаку, повідомляє Урядовий кур'єр.

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"Персонал, який раніше працював в "Нових Санжарах", вивезли. Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервації особами. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні фахівці для забезпечення належного перебування і безпеки людей", – йдеться в повідомленні.

Евакуація українців з Китаю

Евакуація українців з Китаю

lb.ua

У Кабінеті міністрів пояснили, що всі евакуйовані, екіпаж літака та супроводжуючі будуть знаходитися в індивідуальних приміщеннях.

"Відходи будуть утилізовані в особливому порядку, вони не будуть потрапляти в загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов'язковому порядку будуть знешкоджені", – відзначили в уряді.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що у раніше евакуйованих з Китаю українців не виявлено коронавіруса COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Полтава
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Значит их везут в другой город, ваше правительство снова засекретит место их пребывания ?
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