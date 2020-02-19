Евакуація українців із Китаю: в літак не пустили 4 людини. Фото

Під час евакуації громадян України та інших країн із Китаю на спецрейс авіакомпанії SkyUp не допустили чотири людини.

На етапі огляду китайськими медиками у трьох українців та одного іноземця виявили симптоми респіраторної інфекції. Всього на борт взяли 73 людини, повідомили на сайті Кабінету міністрів України.

Заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що евакуація проходить у штатному режимі. Ті, кого не допустили до евакуації, перебувають під наглядом лікарів і на постійному зв'язку з консульством.

Евакуація з Китаю kmu.gov.ua

"Прошу не створювати паніку, зберігати здоровий глузд і розуміння, що в будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Там міг опинитися кожен із нас або дорога нам людина. Ми забираємо людей, які і так переживають непростий період. Серед евакуйованих сім'я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Наш обов'язок – забрати їх і створити максимально комфортні умови. Це стосується не тільки організації перельоту й облаштування їх побуту, але і прийняття їх іншими українцями. Невже в такій великій країні немає місця для менш сотні громадян, які опинилися в складній ситуації?" – зазначив Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Китаї почалася евакуація з епіцентру коронавіруса. Всі громадяни України та інших країн прибули до аеропорту китайського міста Ухань.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал