Евакуація українців із Китаю: у МОЗ пояснили, чому немає загрози зараження

У МОЗ України повідомили, що в раніше евакуйованих з Китаю українців не виявлено коронавірусу COVID-19.

Про це у Facebook заявив заступник міністерки охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він нагадав, що в понеділок (17 лютого) минуло рівно 14 днів з того часу, як останній авіарейс із Китаю приземлився в Україні.

"Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного спостереження у жодного пасажира та члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби. Нагадуємо, що після виходу із літака всі пасажири та екіпаж проходили температурний скринінг. Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду двічі зв’язувалися із пасажирами (на 5 та 14 день). Тепер ми точно можемо сказати – вони здорові", – пояснив Ляшко.

Коронавірус

Чиновник підкреслив, що на бортах із Китаю не було жодної інфікованої людини.

Зазначимо, що на Полтавщині люди перекрили дорогу й протестують проти того, щоб у місцевому санаторії Нацгвардії поселили українців, евакуйованих через коронавірус з китайського Уханя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-інфекціоністка розвіяла міф про "заражений літак" із Китаю.

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