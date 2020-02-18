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/ Пульмонологія

Евакуація українців з Китаю: стало відомо, де приземлиться літак

7.9т
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У четвер вранці, 20 лютого, у Львівському аеропорту приземлиться літак, на якому евакуюють українців з Китаю.

Перед цим боїнг компанії "SkyUP" зробить проміжну посадку в Алмати. За даними ТСН, чиновники вже провели онлайн-конференцію з тими, хто буде повертатися з охопленого коронавірусом регіону, щоб повідомити подробиці евакуації і умови перебування на карантині.

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Евакуйованих з Уханя до місця карантину будуть перевозити на чотирьох автобусах під охороною поліції і Національної гвардії. Щоб не провокувати паніку, місце, де розмістять людей, тримають в таємниці. Відомо, що це може бути у Львівській області, так як там приземлиться літак.

Евакуація українців з Китаю

Евакуація українців з Китаю

avianews.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, вже в цей четвер, 20 лютого, Україна планує літаком евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, де придбала загрозливе поширення епідемія смертельного коронавіруса.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Львів
Тег
евакуація
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