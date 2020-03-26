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/ Пульмонологія

Епідемія коронавірусу може тривати роки, заразяться мільйони – американський вірусолог

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Епідемія коронавірусу COVID-19 у світі може тривати не один рік.

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Як розповів РБК почесний професор Університету Колорадо, фахівець Коледжу ветеринарної медицини та біомедичних наук Чарльз Келішер, у міру поширення коронавірусу по всьому світу він вражатиме мільйони людей.

Вірусолог Чарльз Келішер

Вірусолог Чарльз Келішер

"Ті з них, які залишаються незараженими, можуть стати носіями під час другої хвилі епідемії. Таке поширення може тривати протягом багатьох місяців, поки не з'явиться ефективна вакцина", – зазначив він.

Але навіть тоді, за словами Келішера, вірус не зникне, бо неминуче залишатимуться люди, які не прищеплювалися.

Вірусолог додав, що вакцинація також займе тривалий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, практикуючий інфекціоніст і кандидат медичних наук Юрій Жигарєв вважає, що максимум три тижні коронавірус активно розвиватиметься, а вже через три місяці залишаться лише окремі випадки захворювання.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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