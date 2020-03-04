Епідемія коронавірусу: як різні країни борються із хворобою

Епідемія коронавірусу COVID-19 продовжує лютувати – станом на 4 березня зареєстровано вже 93 158 хворих, з яких 3198 випадків летальні, а 50 690 осіб одужали. Вірус досяг і України – один випадок зараження підтверджено, ще у шести осіб наявність хвороби тільки підозрюють. У зв'язку з вірусом чимало країн починають вводити карантинні заходи – від ізоляції до масового випуску людей з в'язниць.

Як різні країни воюють з епідемією COVID-19 – читайте у матеріалі OBOZREVATEL .

Китай

У Китаї вжито найсуворіших заходів протидії коронавірусу. Перше – це наймасштабніший карантин. Понад 56 мільйонів жителів провінції Хубей фактично перебувають під забороною на пересування – за порушення можуть оштрафувати на 500 юанів. Подейкують навіть про сусідів-донощиків, які розповідають про тих, хто порушує цю заборону.

У посиленому режимі працюють не тільки медики, а й вчені – наразі проводиться понад 100 клінічних випробувань різних препаратів для лікування коронавірусу. В Хубей відрядили працівників військових медичних інститутів і студентів-медиків.

Для інформування населення в селах почали знову використовувати динаміки на вулицях, з яких колись виголошували політичні слогани. Зараз звідти можна почути зведення про хід боротьби з хворобою і способи профілактики.

Коронавірус у Китаї РБК

Італія

У європейському осередку розповсюдження коронавірусу – Італії – все теж досить жорстко. Наприклад, у Ломбардії, де заражених найбільше, закрили всі музеї, школи, ВНЗ, кінотеатри і навіть церкви. Більше того – з 18-ї до 6-ї ранку не працюють паби і ресторани. Подібні заходи спостерігаються і в інших провінціях.

До слова, в регіоні Венето ухвалили рішення транслювати церковні заходи по радіо і ТБ – для тих, хто ходив до церкви, але тепер не може через карантин. Крім того, заборонили торкатися одне одного під час релігійних обрядів, а в деяких єпархіях весілля і похорони проводитимуть лише за зачиненими дверима, у присутності найближчих родичів.

Коронавірус в Італії AP

А у провінції Лоді, звідки і пішло зараження в Італії, заборонили в'їзд і виїзд для всіх, крім постачальників продуктів. Також туди стягнули сили поліції та військових.

Німеччина

У Німеччині кількість хворих досягла 240 осіб – 111 із них перебувають у Північному Рейні-Вестфалії, а в Баварії, звідки почалося поширення хвороби, заражених 48. В рамках боротьби з хворобою було створено кризовий штаб з коронавірусу, який забезпечує комунікацію між урядом і різними компаніями, наприклад, логістичними.

Також щодня почнуть проводити пресконференції, де компетентні органи розповідатимуть про поточну ситуацію з хворобою. За словами голови інституту Роберта Коха Лотара Вілера, зараз все під контролем – хворих ізольовують, а потім визначають, з ким вони спілкувалися останнім часом.

Коронавірус у Німеччині picture alliance

А ось до ізоляції цілих міст навряд чи дійде – в Німеччині це банально складніше зробити через принцип пропорційності. Простіше кажучи, які б заходи не вживалися, вони стосуються лише тих, хто має безпосереднє відношення до ситуації. Тобто через 100 хворих не стануть ізолльовувати місто, але їм самим можуть заборонити залишати певні місця.

Посилено триває робота з пошуком вакцини від коронавірусу. В інституті Роберта Коха був створений спеціальний центр, де вчені працюють у дві зміни сім днів на тиждень, намагаючись вирішити це питання.

Франція

Маючи близько двох сотень заражених, Франція теж ввела певні заходи по боротьбі з хворобою. Наприклад, в аеропортах чергують спеціальні бригади, які перевіряють пасажирів на наявність коронавірусу.

Коронавірус у Франції AFP

Через епідемію у Франції заборонили проводити масові заходи в замкнених просторах, в яких бере участь понад п'ять тисяч осіб. А в департаменті Уаза (його вважають епіцентром хвороби у Франції) заборонили взагалі всі масові заходи. У Парижі скасували напівмарафон, який мав відбутися 1 березня, і останній день Сільськогосподарського салону.

Крім того, в деяких населених пунктах країни скасували уроки у школах.

Іран

В Ірані заражені коронавірусом 2336 осіб, загинули 77, видужав 291 пацієнт. Наразі Іван входить до п'ятірки країн з найбільшою кількістю заражених, перебуваючи на приблизно одному рівні з Італією.

Через коронавірус скасували п'ятничні проповіді і молитви в Тегерані та інших частинах країни. Крім того, громадянам Китаю закрила в'їзд в країну.

Коронавірус в Ірані Reuters

Для того, щоб уникнути нових заражень, влада Ірану вдалася до радикальних заходів – тимчасово відпустила понад 54 тисячі ув'язнених із переповнених в'язниць. Випустили тих, у кого не виявили коронавірусу, і тільки в разі того, якщо вони внесли за себе заставу. Засуджених, які є особливо небезпечними або тих, чий термін перевищує п'ять років, відпускати не стали.

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