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/ Пульмонологія

Електронні сигарети породили нову смертельну хворобу

4.3т Читати матеріал російською

Причиною смерті шістьох вейперів у США стала нова форма ліпоїдної пневмонії.

До такого висновку прийшли вчені з Університету штату Юта. За їх словами, критичний стан могла викликати наявність в їх легенях макрофагів, передає "ТСН".

Це клітини, які допомагають захистити імунну систему людини, захоплюючи і переварюючи небезпечні віруси і бактерії.

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Електронні сигарети вбивають

Електронні сигарети вбивають

Ілюстрація

Як пояснив пульмонолог і провідний автор дослідження Скотт Аберегг, макрофаги, навантажені ліпідами, дуже незвичайні і мають виразний зовнішній вигляд.

Медики кажуть, що липоїдна пневмонія зазвичай є наслідком випадкового вдихання рідини в легені, як правило, проносних засобів на масляній основі. А у випадку з вейпінгом ми маємо справу з новою формою ліпоїдної пневмонії, допускають вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Каліфорнійському університеті в Ріверсайді довели, що електронні сигарети негативно впливають на клітини мозку.

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филипп филипыч
филипп филипыч
да что там вайп. жить вредно)
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