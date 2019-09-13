Електронні сигарети породили нову смертельну хворобу

Причиною смерті шістьох вейперів у США стала нова форма ліпоїдної пневмонії.

До такого висновку прийшли вчені з Університету штату Юта. За їх словами, критичний стан могла викликати наявність в їх легенях макрофагів, передає "ТСН".

Це клітини, які допомагають захистити імунну систему людини, захоплюючи і переварюючи небезпечні віруси і бактерії.

Електронні сигарети вбивають Ілюстрація

Як пояснив пульмонолог і провідний автор дослідження Скотт Аберегг, макрофаги, навантажені ліпідами, дуже незвичайні і мають виразний зовнішній вигляд.

Медики кажуть, що липоїдна пневмонія зазвичай є наслідком випадкового вдихання рідини в легені, як правило, проносних засобів на масляній основі. А у випадку з вейпінгом ми маємо справу з новою формою ліпоїдної пневмонії, допускають вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Каліфорнійському університеті в Ріверсайді довели, що електронні сигарети негативно впливають на клітини мозку.

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