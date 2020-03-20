Експерти пояснили, як медична маска може захистити від коронавірусу

Останнім часом, особливо після оголошення в Україні карантину у зв'язку з коронавірусом COVID-19, масово почали обговорювати питання: чи потрібно носити медичну маску.

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Отже, думки розділилися на два фронти: одні вважають, що маска абсолютно непотрібна, інші стверджують, що цей медаксессуар дійсно повинен носити кожен, коли знаходиться в місцях скупчення (навіть невеликого) людей.

Медична маска - чи працює на профілактику? РІА

"Порівняльні захисні властивості щодо часток бактеріофагу В2 діаметром 0,02 мкм, які в 5 разів менше коронавіруса, хірургічної і різних саморобних масок, показали, що хірургічна маска блокує 89%", – зазначила професор-кардіологиня Катерина Амосова у себе в пості в Facebook , додавши порівняльний графік, в який також увійшли мішок від пилососа, рушники, льон і т.д.

Крім того, більшість медекспертів відзначають, що носіння маски захищає від поширення вірусу, якщо її носить інфікована людина. Зокрема, варто пам'ятати, що інкубаційний період коронавірусної інфекції (тобто, від моменту зараження і до появи симптомів) триває близько 14 днів, а значить за цей час пацієнт вже може бути рознощиком інфекції.

За словами кандидатки біологічних наук, вірусологині Надії Жолобак, доцільно надягати маску на короткий час, якщо ви самі заражені або для профілактики, коли вирушаєте в місця, де є інші люди, особливо якщо мова про замкнутий простір (магазин, аптека, громадський транспорт і т . Д.). В інших випадках (якщо ви вдома, вийшли прогулятися з собакою в парк, де немає близького контакту зі сторонніми і т.д.) носіння її не те, що не захищає від вірусу, а навпаки, підвищує шанси зараження (не тільки коронавірусом, але і іншими інфекціями).

"Справа в тому, що, по-перше, маски затримують в собі мікробів, які ви видихаєте. По-друге, ви видихаєте зволожене повітря і при випаровуванні вологи відбувається зниження його температури. Тобто виходить, що температура знижена в зоні дихальних шляхів, і макрофаги – клітини, які відповідають за імунну відповідь – втрачають від холоду рухливість, і відповідно, послаблюється місцева імунна відповідь. Так що, носячи маску повсюдно і постійно, ви, фактично, створюєте сприятливі умови для того, щоб "захопити" патоген", – пояснила експертка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зшити медичну маску самому і ділився експрес-способами виготовлення масок з підручних матеріалів.

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