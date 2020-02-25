Експерти дали покрокову інструкцію в разі зараження коронавірусом

Новий китайський коронавірус COVID-19 уже впритул підбирається до України – напередодні в польському Кракові госпіталізували пацієнта з підозрою на це захворювання, раніше подібні випадки були в Росії та Білорусі.

І чим ближче вірус до нас, тим більше питань виникає в українців: якими симптомами видає себе вірус, що робити, якщо заразилися, як його діагностують і, власне, як лікують пацієнтів у разі інфікування.

MedOboz розбирався з цими питаннями та підготував детальну інструкцію для своїх читачів.

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Коронавірус за симптомами не відрізняється від інших респіратоних вірусів Правда

Які симптоми видають коронавірус?

"COVID-19 – це респіраторний вірус, тому йому властива вся симптоматика, характерна для ГРВІ", – каже кандидатка біологічних наук, вірусологиня Надія Жолобак.

Зокрема, до типових для коронавірусу ознак належать:

– висока температура (різке підвищення);

– загальна слабкість, ломота в тілі;

– головний біль;

– нежить або закладеність носа;

– кашель;

– задишка;

– ускладненість дихання (пацієнтові складно або боляче глибоко вдихнути або видихнути);

– нудота й блювання;

– діарея.

"Тобто під час зараження коронавірусом розвиваються всі ті ж симптоми, як і, наприклад, в разі грипу. Зокрема, поява блювання та діареї – це може бути звичайною реакцією організму на лихоманку (так він звільняється від "баласту" у шлунку і кишечнику, що заважає йому боротися з інфекцією), а не якась особлива риса COVID-19, хоча, заради справедливості, треба зазначити, що серед коронавірусів є і такі, які провокують кишковий синдром. До речі, коронавіруси можуть формувати і хронічну інфекцію, виділяючись у довкілля і респіраторним шляхом, і через шлунково-кишковий тракт", – пояснила вірусологиня.

Що робити, якщо з'явилися симптоми коронавірусу?

Перше – в жодному разі не геройствувати, вирушаючи хворим на роботу або навчання.

"Відчувши симптоми хвороби, ви обов'язково повинні залишатися вдома в ліжку. По-перше, постільний режим в разі будь-яких ГРВІ необхідний для того, щоб у організму були сили й можливості для боротьби з патогеном (якщо ви продовжите проявляти активність, ослаблений вірусом організм буде витрачати енергію не на першочергові завдання). По-друге, залишаючись вдома і не розгулюючи хворим по вулиці, магазинах та офісах, ви вбережете інших, здорових, людей від зараження – це банальне правило протиепідемічних норм", – говорить Жолобак.

Оптимальний варіант у разі хвороби – викликати лікаря додому (вашого терапевта, педіатра або сімейного лікаря, якщо температура дуже висока, а стан погіршується – невідкладну допомогу).

Якщо ж такої можливості немає, варто вирушити до лікаря самостійно (знову ж таки, до свого лікаря, з яким ви підписували декларацію). Але водночас вам слід подбати про максимальне обмеження контакту з іншими людьми – за можливості не пересуватися громадським транспортом, де разом з вами їде багато інших пасажирів, а також надіти медичну маску високої щільності, щоб вона стримувала патогенні частки, які ви видихаєте (не забувайте, що маску треба міняти кожні півтори години, а використану – зав'язати в пакет і утилізувати).

Також пам'ятайте, що правило трьох днів (коли під час ГРВІ можна три доби лікуватися самостійно симптоматичними препаратами) в умовах нового китайського коронавірусу застосовувати не можна – COVID-19, як, втім, і грип, здатний дуже швидко спричинювати ускладнення, які в короткий час можуть призводити до небезпечних для життя станів (зокрема, важкої форми пневмонії, ниркової недостатності тощо).

"Важливо розуміти, що у коронавірусу (та інших респіраторних збудників) є група ризику: маленькі діти до 5 років, люди, що старші за 60 років, і пацієнти з хронічними захворюваннями. У перших ще не сформована імунна відповідь, у решти – зниження імунологічного захисту. Навіть більше, крім ослабленої імунної відповіді, під час інфекції істотно посилюється навантаження на серцево-судинну систему і дезінтоксикаційну функцію печінки і нирок: у маленьких дітей ці органи перевантажені внаслідок інтенсивного росту, а у решти – або "зношені", або виснажені під впливом "букета" хронічних порушень. Відповідно і ті, і інші більш схильні важко переносити хвороби, тому і ризик летального наслідку від респіраторних захворювань в цих групах ризику вища", – пояснила експертка.

Для здорових же людей середнього віку, за її словами, ніяких критичних моментів (звісноо, якщо не брати до уваги індивідуальні особливості) немає.

Коронавірус за симптомами не відрізняється від інших респіратоних вірусів Інформатор

Як діагностують коронавірус?

"Для визначення коронавірусу в світі використовуються спеціальні тест-системи, але в Україні таких ще не виробляють (хоча активно працюють над цим), – зазначила Жолобак. – Тому поки у нас будуть використовувати закуплені за кордоном".

За офіційними даними, зараз в наявності в Україні майже 900 наборів, а в разі необхідності – будуть наступні закупівлі.

Для експрес-тесту на коронавірус робиться мазок виділень зі слизових оболонок. Вони показують наявність антитіл в організмі, і результати їх доступні протягом 8 годин.

Для більш розкритого та докладного аналізу у пацієнта береться кров для досліджень і в лабораторних умовах визначається наявність вірусів і їхніх видів. Для отримання результатів такого тесту знадобиться приблизно 36 годин.

"Сама процедура повинна відбуватися так: лікар робить забір зразків для аналізу і передає їх в лабораторію, де є можливості для дослідження. Якщо в пацієнта підозрюють коронавірус, до отримання негативних результатів тесту його повинні помістити на карантин в інфекційне відділення і забезпечувати симптоматичне лікування", – пояснила експертка.

Коронавірус за симптомами не відрізняється від інших респіратоних вірусів РБК

Як лікують коронавірус?

Специфічного лікування від коронавірусу не існує. Тому, як вже вище згадувала наша експертка, вся терапія спрямована на усунення симптомів.

"За підвищеної температури пацієнту дають жарознижувальне, в разі сильного зневоднення – забезпечують гідратацію (ставлять крапельниці або призначають вживання спеціальних розчинів), за необхідності – протинабрякові препарати, засоби від кашлютощо. Тобто все лікування спрямоване на відновлення і підтримання життєзабезпечувальних функцій організму", – розповіла Жолобак.

Посилаючись на світову практику і дослідження, професорка, кардіологиня Катерина Амосова у себе в Facebook написала, чим лікують інфікованих пацієнтів у країнах, де вже є підтверджені випадки COVID-19, зокрема і в самому Китаї.

"Зараз зареєстровані понад 20 досліджень клінічної ефективності різних ліків, які вже застосовуються під час інших захворювань, переважно вірусних. Ними вже емпірично лікують пацієнтів з COVID-19, здебільшого в КНР, а дослідження "в пробірці" показали здатність блокувати розмноження цього вірусу. Однак це не гарантує позитивного ефекту за критеріями доказової медицини. Тому поки що жоден з цих (і інших) методів лікування, за відсутності якісної доказової бази, не рекомендується ВООЗ для лікування пацієнтів із COVID-19", – написала Амосова.

Отже, перелік деяких ліків, які емпірично застосовуються і досліджуються:

– Комбінація двох антиретровірусних препаратів – Лопінавіру та Ритонавіру, яка отримала назву Калетра, або Алувіа Цей метод діє шляхом блокування ферментів-протеаз, які потрібні для потрапляння вірусу в клітини. Найбільш широко використовується на практиці, а в Південній Кореї включений в національні рекомендації з лікування COVID-19. Однак в процесі рандомізованого дослідження в Китаї не показав переваг.

– Ремдесивір – аналог нуклеотидів, який вбудовується в структуру вірусу і гальмує його розмноження (реплікацію). Попередня спроба лікування ним Еболи виявилася невдалою, проте він проявив позитивні результати в тваринних моделях коронавірусної інфекції SARS і MERS. Описаний також один випадок одужання пацієнта з COVID-19-пневмонією у штаті Вашингтон.

– Хлорохіном і Гідроксихлорохін – старі протималярійні препарати. Є попередні позитивні результати в двох клінічних дослідженнях у пацієнтів з COVID-19-пневмонією. Зараз вони увійшли в список офіційно рекомендованих під час цієї інфекції в Південній Кореї, і очікується їхнє внесення в оновлену версію китайських протоколів.

– Сироватка крові пацієнтів, що одужали після COVID-19 – як джерело специфічних антитіл. Хоча подібний підхід не став ефективним під час інших інфекцій, зараз він застосовується під час емпіричного лікування COVID-19 в Китаї. Поки тривають дослідження.

– Інтерферон альфа інгаляційно, через небулайзер. Широко використовується в якості емпіричної терапії в КНР в комплексі з Калетра.

"Важливо зазначити, що важкий перебіг коронавірусу COVID-19 пов'язаний з гіперактивацією противірусної імунної реакції, що супроводжується порушенням циркуляції крові в зоні запалення, а також підвищеним набряком, пов'язаним зі здатністю деяких білків вірусу зумовлювати злиття клітин. І ось в таких умовах не можна застосовувати препарати-імуностимулятори, які провокують продукцію великої кількості цитокінів – специфічних низькомолекулярних білкових молекул, які активують імунну відповідь. Гіперактивація імунної відповіді в умовах системного запалення, ініційованого вірусною інфекцією, може супроводжуватися надзвичайно бурхливою та небезпечною для життя реакцією, що отримала назву "цитокіновий шторм", – попередила Надія Жолобак, нагадавши про те, що в разі коронавірусної інфекції самолікування може призвести до непередбачуваних наслідків.

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