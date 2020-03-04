Експерт дав 5 порад щодо профілактики коронавіруса

Оскільки в Україні зафіксовано перший підтверджений випадок коронавіруса COVID-19, гостро постало питання про його профілактику. Тим більше, що медики не виключають спалаху епідемії захворювання.

Колишній головний санітарний лікар Святослав Протас поділився з українцями способами захисту від інфекції, які вже довели свою ефективність в країнах, які зіштовхнулися з коронавірусом, передає Страна. Так, він радить відмовитися від алкоголю, частіше мити руки і не виходити без потреби з дому.

Захиститися допоможуть проста гігієна і турбота про власне здоров'я Событие

Мийте руки і користуйтеся антисептиками

Це перша в списку рекомендацій ВООЗ порада з профілактики коронавіруса. І не дарма, адже особиста гігієна допомагає позбутися від патогенів, які вже є на шкірі.

Разом з тим, розраховувати, що це 100% врятує вас від вірусу теж не варто. Коронавірус передається декількома шляхами, в тому числі, повітряно-крапельним. Тобто, його можна просто вдихнути в транспорті або в магазині.

Але при цьому варто пам'ятати, що на поверхнях вірус живе кілька годин, тому після контакту з ними поза домом краще відразу ж ретельно вимити руки або обробити антисептиками.

Одягайте захисну маску

Маски повністю не захищають органи дихання від проникнення вірусу. Але вони можуть знизити концентрацію патогена, що потрапляє в організм. Тому в місцях великого скупчення людей маски краще все ж використовувати. При цьому їх необхідно часто міняти (час використання конкретної зазначено в інструкції), і знімати, намагаючись не торкатися до самої поверхні маски, після чого вимити руки.

"Крім того, коронавірус може якийсь час протікати безсимптомно, і людина, сама того не знаючи, вже стає рознощиком інфекції. А маска може знизити ризики для оточуючих", - говорить Протас.

А ось на вулиці носити маски не потрібно, так як концентрація вірусу на відкритому повітрі в рази менше, ніж в приміщенні.

Дбайте про імунітет і не ковтайте таблетки

Саме міцний імунітет може гарантувати, що організм не вразить коронавірус, або в крайньому випадку хвороба пройде в легкій формі.

Щоб зміцнити імунітет, потрібно займатися спортом, збалансовано харчуватися і не нервувати. При цьому здоровий спосіб життя потрібно вести постійно, а не тільки в розпал епідемій.

А ось використання імуномодуляторів може виявитися небезпечним – препаратів з доведеною ефективністю мало, а побічні ефекти можуть виявитися найнесподіванішими (є думка, що деякі препарати можуть провокувати навіть аутоімунні процеси). Крім того, як зазначає Протас, прийом імуномодуляторів, противірусних препаратів або антибіотиків без призначення лікаря може тільки "розмити" картинку, якщо ви дійсно підхопите коронавірус.

Пийте гарячу воду і відмовтеся від алкоголю

Незважаючи на розмови про те, що "віскі лікує коронавірус і дезінфікує організм", спиртне може тільки нашкодити, оскільки послаблює імунітет. Що варто пити - так це теплу або навіть гарячу воду. Медики з Ухані помітили, що COVID-19 є термічно нестійким і гине при температурі вже в 27 градусів.

Сидіть вдома

За прикладом Китаю можна сказати, що саме карантин виявився найбільш дієвим способом боротьби з COVID-19. "Щоб не заразитися, краще якомога рідше бувати в місцях масового скупчення людей - в кінотеатрах, торгових центрах, на громадських заходах. По можливості, потрібно також відмовитися від громадського транспорту, а, якщо є такі варіанти - перейти на роботу в дистанційному режимі", - рекомендує Протас. Варто також відкласти поїздки в країни, де є загроза зараження коронавірусом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості епідемії COVID-2019 на території країни.

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