Є чотири типи хворих на коронавірус: лікар пояснив різницю

Юрій Сергієнко Пульмонологія 20:53, 14.04.2020 Оновлено: 20:55, 14.04.2020

Людей, які заразилися коронавірусом COVID-19, можна розділити на чотири типи. Найбільш небезпечним є останній з важкою формою пневмонії.

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Професор Джон Вілсон, президент Королівського австралійського коледжу лікарів і лікар-вірусолог, заявив The Guardian що майже всі серйозні випадки характеризуються пневмонією.

Чотири типу людей, заражених COVID-19, які виділив професор:

  • Так звані "субклінічені" пацієнти, у яких є вірус, але немає симптомів.

  • Ті, хто отримує інфекцію в верхніх дихальних шляхах. Симптоми: жар, кашель, головний біль, кон'юнктивіт.

  • Найбільшою групою є заражені з симптомами, схожими на грип, які не дають їм працювати. Такі люди вже звертаються до лікарні.

  • У четвертої групи розвивається важка форма пневмонії.

За словами Вілсона, в китайському місті Ухань приблизно у 6% заражених, які звернулися за медичною допомогою, були важкі захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України пояснили різницю в симптомах при захворюванні на грип та коронавірус.

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Здоров'я Пульмонологія

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