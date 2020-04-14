Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Є чотири типи хворих на коронавірус: лікар пояснив різницю

2.9т
Читати матеріал російською

Людей, які заразилися коронавірусом COVID-19, можна розділити на чотири типи. Найбільш небезпечним є останній з важкою формою пневмонії.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Професор Джон Вілсон, президент Королівського австралійського коледжу лікарів і лікар-вірусолог, заявив The Guardian що майже всі серйозні випадки характеризуються пневмонією.

Є чотири типи хворих на коронавірус: лікар пояснив різницю

Чотири типу людей, заражених COVID-19, які виділив професор:

  • Так звані "субклінічені" пацієнти, у яких є вірус, але немає симптомів.

  • Ті, хто отримує інфекцію в верхніх дихальних шляхах. Симптоми: жар, кашель, головний біль, кон'юнктивіт.

  • Найбільшою групою є заражені з симптомами, схожими на грип, які не дають їм працювати. Такі люди вже звертаються до лікарні.

  • У четвертої групи розвивається важка форма пневмонії.

За словами Вілсона, в китайському місті Ухань приблизно у 6% заражених, які звернулися за медичною допомогою, були важкі захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України пояснили різницю в симптомах при захворюванні на грип та коронавірус.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини