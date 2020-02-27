Джекі Чана "заразили" коронавірусом: розкрилася правда про "госпіталізацію" актора

Інформація про те, що відомого актора Джекі Чана госпіталізували з підозрою на коронавірус COVID-2019, виявилася неправдивою.

Актор нібито був поміщений на карантин після вечірки, але насправді виявилося, що його там не було, пише EP Mundo.

vgolos.com.ua

Йшлося про те, що у поліцейського, присутнього на вечірці, був виявлений коронавірус. Ще 59 осіб, які могли з ним контактувати, відправили на карантин. У мережі спливло відео, на якому один з учасників говорив, що на цій вечірці Джекі Чан.

За даними Today Online, актора там не було, а відео виявилося неправдивим. Насправді актор відвідував іншу вечірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 26 лютого COVID-2019 виявили у 78 064 людей у Китаї, а кількість жертв захворювання збільшилася до 2715 осіб.

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