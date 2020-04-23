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/ Пульмонологія

Два тести можуть врятувати світ від коронавірусу: як вони працюють

1.8т
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Для виходу світу з карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 людям повинні робити два види тестів – на антиген і антитіла.

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Як пише Bloomberg, тестування допоможе виявити, де коронавірус знаходиться або може бути, щоб зупинити його поширення, а також визначити, де він був, що допоможе перезапустити економіку.

Два тести можуть врятувати світ від коронавірусу: як вони працюють

Тест на антиген перевіряє наявність вірусу, зазвичай в носі або в горлі. Тест на антитіла шукає докази, як правило, із зразків крові, чи виробляє ваша імунна система антитіла для боротьби з вірусом.

Хоча є кілька різних типів тесту на антиген, більшість людей знайомі з так званими молекулярними тестами. Молекулярний тест шукає фрагменти нуклеїнових кислот вірусу або його генетичних матеріалів в зразках виділень з носа або мокротиння з горла.

Інший тип тесту на антиген, який тільки починає з'являтися, шукає фрагменти білкової захисту вірусу в зразках з дихальних шляхів людини. Ця техніка може запропонувати набагато швидший і дешевший спосіб тестування людей.

"Відстеження контактів" з допомогою тесту на антиген уповільнює розповсюдження вірусу, оскільки дозволяє людям дізнатися, коли вони, швидше за все, є розповсюджувачами, навіть якщо не відчувають симптомів.

При цьому такі тести недосконалі. Фактори, які потенційно підривають точність, – брак матеріалів для тестів, тривалий час інкубації для інфекції і проблеми отримання достатнього зразка від пацієнта.

Для проведення тестів на антитіла розробники або вирощують в лабораторії, або купують у постачальника копії білків конкретного вірусу. Білки для коронавірусу можуть вказувати, чи містить зразок крові антитіла, призначені для боротьби з вірусом.

Теоретично, ті, хто переміг коронавірус і набув імунітету, повинні мати право повернутися в суспільство з невеликим або нульовим ризиком захворіти COVID-19 або поширити його. Тести на антитіла допоможуть ідентифікувати цих людей і дозволити їм знову почати працювати.

Однак невідомо, наскільки сильним буде імунітет для різних людей, інфікованих коронавірусом, і як довго він триватиме. Дослідження 2007 року показало, що антитіла до коронавірусу, відповідального за важкий гострий респіраторний синдром (SARS), швидше за все, зникають в середньому за два роки.

Також тести на антитіла до нового коронавірусу дуже нові, щоб бути доведеними і надійними. Небезпека полягає в тому, що люди, які отримують помилковий позитивний результат на антитіла до COVID-19, припиняють соціальне дистанціювання і заражаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії компанія ZenTech заявила, що створила тест на визначення COVID-19, який точний на 100%.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження тести вірус
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    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

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