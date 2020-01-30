Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Дороги завалили камінням: білоруска розповіла правду про ситуацію в Ухані

1.9т
Читати матеріал російською

В Ухані через карантин, пов'язаний із поширенням коронавірусу 2019 nCoV, закриті в'їзд і виїзд із міста, головну дорогу засипали піском.

Про це розповіла білоруска Валерія Соловйова, яка опинилася заблокованою в китайському місті Ухань, передає TUT.BY.

"Головну дорогу, яка веде з Ухані в інші міста, засипали піском, а десь навіть закидали камінням. Це щоб нею не користувалися", – розповіла вона.

Новини
Як не заразитися коронавірусом в Україні

За словами дівчини, людей на вулицях міста дуже мало.

"Сьогодні я ходила у великий супермаркет, на вході мені теж вимірювали температуру: до руки прикладали термометр-"пістолет". До речі, біля магазину було вказано, в які двері входити, а з яких виходити. Тих, хто не звернув увагу і пішов у "вихід", зупиняли, просили зайти з іншого боку і виміряти температуру", – наголосила вона.

Білоруска розповіла правду про ситуацію в Ухані

Білоруска розповіла правду про ситуацію в Ухані

Інстаграм Валерії Соловйової

Білоруска зазначила, що м'ясо і морепродукти в супермаркетах поки не продають. Людям радять їсти цибулю і часник.

"Щойно місто закрили, і на вулиці, і в приміщеннях ми були в масках. Зараз вдома сидимо без них. Маски бувають різні. Наприклад, на добу-дві і одноразові. У нас саме одноразові. Їх вистачає на 20-30 хвилин, тому, якщо виходимо на вулицю, то беремо з собою кілька штук або надягаємо відразу дві", – зазначила дівчина.

За її словами, в Ухані їй доведеться залишитися ще мінімум тиждень. При цьому в місті говорять, що справи з поширенням вірусу пішли у кращий бік.

Дороги завалили камінням: білоруска розповіла правду про ситуацію в Ухані

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих коронавірусів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини