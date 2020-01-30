Дороги завалили камінням: білоруска розповіла правду про ситуацію в Ухані

В Ухані через карантин, пов'язаний із поширенням коронавірусу 2019 nCoV, закриті в'їзд і виїзд із міста, головну дорогу засипали піском.

Про це розповіла білоруска Валерія Соловйова, яка опинилася заблокованою в китайському місті Ухань, передає TUT.BY.

"Головну дорогу, яка веде з Ухані в інші міста, засипали піском, а десь навіть закидали камінням. Це щоб нею не користувалися", – розповіла вона.

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За словами дівчини, людей на вулицях міста дуже мало.

"Сьогодні я ходила у великий супермаркет, на вході мені теж вимірювали температуру: до руки прикладали термометр-"пістолет". До речі, біля магазину було вказано, в які двері входити, а з яких виходити. Тих, хто не звернув увагу і пішов у "вихід", зупиняли, просили зайти з іншого боку і виміряти температуру", – наголосила вона.

Білоруска розповіла правду про ситуацію в Ухані Інстаграм Валерії Соловйової

Білоруска зазначила, що м'ясо і морепродукти в супермаркетах поки не продають. Людям радять їсти цибулю і часник.

"Щойно місто закрили, і на вулиці, і в приміщеннях ми були в масках. Зараз вдома сидимо без них. Маски бувають різні. Наприклад, на добу-дві і одноразові. У нас саме одноразові. Їх вистачає на 20-30 хвилин, тому, якщо виходимо на вулицю, то беремо з собою кілька штук або надягаємо відразу дві", – зазначила дівчина.

За її словами, в Ухані їй доведеться залишитися ще мінімум тиждень. При цьому в місті говорять, що справи з поширенням вірусу пішли у кращий бік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових хворих коронавірусів.

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